Rússia promete derrubar mísseis dos EUA na Síria; Trump ameaça atacar

Donald Trump e Vladimir Putin Crédito: Divulgação

A Rússia alertou nesta quarta-feira (11) que vai derrubar qualquer míssil dos Estados Unidos lançado contra a Síria devido a um suposto ataque químico no sábado (7) na cidade de Douma, último reduto rebelde da região de Ghouta Oriental, subúrbio de Damasco, onde o regime do presidente Bashar al-Assad vinha implementando uma ofensiva para reconquistar o território.

Depois da advertência russa, o presidente americano, Donald Trump, disse no Twitter para os russos se prepararem para ataques. Na segunda-feira (9), ele havia culpado o governo sírio pelo uso de armas químicas e prometido uma reação em até 48 horas. O prazo termina hoje, mas até agora o conflito vem sendo travado nas redes sociais: Trump faz ameaças no Twitter, e a porta-voz do Ministério do Exterior russo, Maria Zakharova, responde no Facebook.

"A Rússia promete derrubar qualquer míssil lançado contra a Síria. Prepare-se, Rússia, pois eles virão, bons e novos e inteligentes. Você não deveria ser parceira de um Animal Assassino com Gás (tóxico) que mata seu povo e gosta!", ameaçou Trump, em referência ao presidente sírio, Bashar al-Assad, acusado de ser o responsável pelo suposto ataque em Douma.

"Nossa relação com a Rússia está pior do que nunca, e isso inclui a Guerra Fria. Não há razão para isso. A Rússia precisa nos ajudar com sua economia, algo que seria muito fácil de fazer, e precisamos que todas as nações trabalhem juntas. Parar a corrida armamentista?", questionou o republicano.

Países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, ameaçam responder fortemente - incluindo opções militares - contra o regime de Assad, ainda que os responsáveis pelo suposto ataque químico não tenham sido confirmados. O secretário de Defesa dos EUA, Jim Mattis, afirmou que o governo ainda está avaliando com os serviços de inteligência a situação na Síria, dando um tom cauteloso às ameaças de Trump. Perguntado se ele teve acesso a evidências que incriminam o regime de Assad, ele respondeu:

"Ainda estamos avaliando (as informações d)a inteligência, nossas e de nossos aliados. Estamos trabalhando nisso".

De acordo com a agência de notícias russa Interfax, Moscou está em contato direto com os generais do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, informou Vladimir Shamanov, líder do comitê de Defesa da Câmara baixa do Parlamento russo.

O governo sírio, assim como a Rússia, nega o uso de tais substâncias. Nesta quarta-feira, o Exército russo acusou os Capacetes Brancos, grupo sírio de defesa civil que denunciou o ataque com imagens dos civis afetados pelas supostas armas químicas utilizadas, de realizar "uma encenação ante as câmeras":

"Operando apenas nas fileiras terrorista, os Capacetes Brancos enceneram diante das câmeras um ataque químico contra os civis da cidade de Douma", afirmou o general Viktor Poznikhir em entrevista coletiva.

A diplomacia russa disse que os mísseis americanos de Trump devem ser dirigidos contra os "terroristas" e não contra Damasco. A Rússia também insinuou que a ofensiva americana contra a Síria pode servir para "apagar os vestígios das provocações" que os ocidentais denunciam como um ataque químico no antigo reduto rebelde de Douma.

"Os mísseis inteligentes devem voar na direção dos terroristas e não do governo legítimo sírio, que luta há vários anos contra o terrorismo internacional em seu território", declarou no Facebook a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova. "A ideia seria apagar rapidamente os vestígios das provocações mediante o lançamento de mísseis inteligentes e assim os investigadores não teriam nada a achar como provas".

Segundo o embaixador russo no Líbano, Alexander Zasypkin, os locais de lançamento dos projéteis americanos também serão atacados, levantando a possibilidade de um confronto entre Moscou e os Washington. Emitindo o alerta na noite de terça-feira, Zasypkin também disse que tal confronto deveria ser evitado e que Moscou está pronto para negociações. Entretanto, seus comentários podem elevar temores do primeiro conflito direto entre duas grandes potências que apoiam lados opostos na prolongada guerra civil da Síria.

"Se houver um ataque pelos americanos, então (...) os mísseis serão derrubados e até mesmo as fontes de onde saíram os mísseis", disse ele à emissora do Hezbollah, al-Manar TV.

Com a possibilidade de ataques, forças pró-governo na Síria começaram a esvaziar os principais aeroportos e bases militares, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), organização sem fins lucrativos com sede em Londres que monitora o conflito no país. Alem disso, uma autoridade do Exército sírio indicou à Reuters que equipamentos aéreos foram reposicionados.

SÍRIA: 'INVENÇÕES E MENTIRAS' DOS EUA

O Ministério do Exterior da Síria acusou os Estados Unidos de usar "invenções e mentiras" como desculpa para mirar seu território, informou a mídia estal.

"Não estamos surpresos com tamanha escalada impensável por um regime como os Estados Unidos, que patrocinava o terrorismo na Síria e ainda o faz", relatou a agência estatal Sana, citando um autoridade do órgão sírio.

Em Moscou, o governo russo também advertiu contra qualquer ação na Síria que possa "desestabilizar a já frágil situação da região", após ameaças ocidentais de bombardear pontos estratégicos sírios em reação a um suposto ataque químico

"Como antes, esperamos que todas as partes evitem qualquer ação que em caso algum seria justificada e que pudesse desestabilizar a já frágil situação da região", declarou à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que caracterizou o contexto atual como "muito tenso". "A Rússia é favorável a uma investigação objetiva e imparcial antes de emitir qualquer julgamento".

Também envolvida na guerra síria, a Turquia criticou a postura dos países envolvidos no conflito, e pediu que Rússia e EUA encerrem a "briga de rua".

"Um diz: 'Tenho os melhores mísseis', o outro diz: 'Não, os meus são melhores'. Isso é uma briga de rua. E quem paga o preço? Os civis", declarou o primeiro-ministro turco Binali Yildirim em discurso em Istambul.

A premier britânica Theresa May disse que os indícios apontam para a responsabilidade das autoridades sírias: "Estamos trabalhando com nossos aliados mais próximos para considerar como podemos garantir que os responsáveis sem culpados, e como prevenir e deter a catástrofe humana do uso de armas químicas no futuro", disse ela, que considerou o episódio um "ato de barbárie chocante".

EMPRESAS MUDAM ROTAS DE VOOS

Diante da possibilidade de confronto entre os dois países, grandes companhias aéreas deslocaram rotas para evitar o espaço aéreo sírio. A agência da União Europeia, Eurocontrol, emitiu nota de que mísseis aéreos poderiam ser lançados nas próximas 72 horas, com possibilidade de interrupção intermitente do equipamento de navegação a rádio.

A AirFrance alterou a rota de suas aeronaves, sobretudo de voos para Beirute e Tel Aviv, enquanto Ryanair, British Airways, Etihad Airways e Royal Jordanian informaram que os voos operam normalmente enquanto monitoram a situação de perto. A Emirates disse que fará ajustes se necessário.

DEBATE FRACASSADO NA ONU

Duas novas propostas para estabelecer responsabilidades sobre o uso de armas químicas na Síria fracassaram no Conselho de Segurança da ONU na terça-feira (10). Com a Rússia usando seu poder de veto para barrar um projeto de resolução dos EUA, e vice-versa, o órgão não chegou a um consenso sobre responsabilizar atores do conflito por ataques em massa.

A Rússia vetou nesta terça-feira (10) uma proposta de resolução do Conselho de Segurança da ONU para criar um novo inquérito a fim de investigar responsabilidades por ataques com armas químicas na Síria. Doze membros do conselho votaram a favor, enquanto a Bolívia se juntou à Rússia na negativa, e a China se absteve. Foi a sexta vez que Moscou blindou o regime aliado de Bashar al-Assad de inquéritos sobre o tema no Conselho de Segurança.

Para ser aprovada, uma resolução precisa de nove votos a favor e nenhum veto de Rússia, China, França, Reino Unido ou Estados Unidos.

Depois do veto ao projeto americano, a proposta russa, que previa uma investigação com menos recursos, acabou derrotada: teve seis votos a favor, sete contrários e duas abstenções. Os países ocidentais acusaram Moscou de tentar imprimir um projeto de um organismo não independente e pró-regime para investigar.

OPAQ INVESTIGARÁ ATAQUE

O governo sírio, em um movimento inédito, convidou na terça-feira a Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq), ligada à ONU, a visitar o reduto rebelde para investigar o suposto ataque químico. A organização anunciou na terça-feira que enviaria uma equipe à região, pedindo que o governo sírio tomasse as providências necessárias para viabilizar a viagem.