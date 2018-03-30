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Atrito

Russia ordena expulsão de mais diplomatas britânicos

A guerra diplomática entre os países continua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2018 às 13:43

Publicado em 30 de Março de 2018 às 13:43

O Ministério de Relações Exteriores da Rússia determinou nesta sexta-feira (30) ao Reino Unido que reduza o número de seus diplomatas em Moscou para o mesmo nível que a Rússia reduziu seu corpo diplomático em Londres, no último lance da guerra diplomática deflagrada pelo recente envenenamento de um ex-espião russo no sul da Inglaterra.
O ministério convocou hoje o embaixador britânico para lhe entregar um protesto pelas "ações infundadas e provocadoras do Reino Unido, que instigaram a expulsão de diplomatas russos de vários nações sem motivo".
Segundo o ministério, Londres terá um mês para cumprir a determinação. O número de diplomatas a ser cortado ainda não está claro.
Mais de duas dezenas de países, incluindo EUA e várias nações da União Europeia, ordenaram a expulsão de mais de 150 diplomatas russos esta semana em solidariedade ao governo britânico, devido ao envenenamento com substância neurotóxica do ex-agente duplo russo Sergei Skripal e de sua filha, Yulia, na cidade inglesa de Salisbury. O ataque ocorreu no último dia 4.
Moscou, que nega estar envolvido no caso, anunciou ontem que irá expulsar o mesmo número de diplomatas dos países que decidiram pela saída de autoridades russas.

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