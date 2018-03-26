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Incêndio

Rússia: menino pula de janela para se salvar de incêndio em shopping

Sergey Moskalenko está em coma; queda foi amortecida pela cobertura de uma porta de entrada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 17:41

Publicado em 26 de Março de 2018 às 17:41

Incêndio em shopping da Rússia Crédito: Reprodução/Instagram (kemerovo_insta)
Um menino de 11 anos pulou de uma janela em fachada lateral do shopping center de Kemerovo, na Sibéria, Rússia, atingido por grave incêndio, no domingo (25), que matou ao menos 64 pessoas e deixou outras 38 feridas.
De acordo com o "Siberian Times", a criança foi identificada como Sergey Moskalenko. A queda foi amortecida pela cobertura de uma porta de entrada, e ele sobreviveu e está em coma.
Segundo a publicação siberiana, dezenas de crianças morreram no incêndio. Ainda há desaparecidos. Entre eles, estão oito meninas, de 11 e 12 anos, moradoras do vilarejo de Treschevsky. Todas elas estudam na mesma turma.
As chamas se originaram em um dos cinemas, que ficava em uma grande área de entretenimento no quarto andar do shopping, e se espalharam rapidamente para outros. Só em uma uma das salas foram encontrados 30 corpos.
O Corpo de Bombeiros demoraram mais de seis horas para controlar as chamas. Parte do teto do estabelecimento desabou, o que tornou mais difícil o acesso aos andares superiores. O fogo destruiu mais de mil metros quadrados do complexo. Há risco de o prédio desabar.
Nadezhda Suddenok, dono do shopping, foi detido pela polícia para interrogatório.
vídeo postado no YouTube mostra outra pessoa pulando de uma janela para fugir das chamas:
Imagens do interior do shopping:

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