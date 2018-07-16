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Ciberataques

Rússia foi alvo de 25 milhões de ciberataques durante Copa, diz Putin

Grupo internacional de segurança contou com 130 representantes de serviços especiais de 34 países
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 11:25

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 11:25

Presidente da Rússia Vladimir Putin Crédito: Reprodução
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que quase 25 milhões de ciberataques e "influências criminais" foram neutralizados contra a infraestrutura de informação da Rússia, em relação à Copa do Mundo de 2018.
Num encontro com representantes do Centro de Cooperação Internacional de Operações do Mundial, responsável pela segurança do torneio, ele parabenizou os trabalhos do grupo e usou os números para mostrar como a cooperação internacional havia dado resultados.
"Quase 25 milhões de ciberataques e outras influências criminais sobre a infraestrutura de informação relacionada à Copa foram frustradas durante o torneio", disse Putin.
O grupo internacional contou com 130 representantes de serviços especiais de 34 países. O objetivo era o de manter a segurança durante a Copa, diante do risco de atentados terroristas.
Putin, porém, espera que a cooperação entre esses governos possa continuar. "Eu espero que essa cooperação construtiva continue e que contribua nos esforços de manter nossos cidadãos seguros", disse.
"Precisamos preservar o espírito de confiança que vai ajudar a desenvolver uma parceria para o bem comum. Esse é, certamente, um bom exemplo para o futuro", declarou Putin, de acordo com um comunicado do Kremlin.
"Esses objetivos comuns incluem combater o terrorismo internacional e o extremismo, combater o tráfico de drogas e a imigração ilegal, além de crimes transnacionais. Apenas unindo forças é que podemos lidar com esses desafios", defendeu.
Europa e EUA o acusam, porém, de ser um dos principais responsáveis por desestabilizar o cenário internacional.

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