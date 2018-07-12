Rússia espera aumento de 15% no número de turistas após Copa

Basílicas são uma das atrações turísticas da Rússia Crédito: Reprodução | Pixabay

A Copa do Mundo ajudou a "destruir os estereótipos" sobre a Rússia e impulsionará o turismo estrangeiro em 15% depois que os torcedores voltarem para a casa e espalharem a notícia que se divertiram muito. É o que espera a vice-primeira-ministra Olga Golodets.

O torneio de um mês, que termina com a final entre a França e a Croácia no domingo (15) até agora não teve grandes incidentes de segurança. Preocupações sobre o racismo e a violência dos hooligans, que foram levantadas durante a candidatura do país, não foram confirmadas.

"Esperamos um aumento significativo no influxo internacional (de turistas)", disse Golodets, nomeada para supervisionar o esporte e a cultura em maio, em entrevista à Reuters. "Esperamos que esse fluxo aumente no próximo ano em não menos que 15%, graças à política de abertura e ao reconhecimento da Rússia que ocorreu durante a Copa do Mundo".

A Rússia já recebeu mais de 700 mil torcedores estrangeiros durante o torneio, distribuídos por 11 cidades, incluindo Moscou, São Petersburgo e Sochi.

"Estamos muito satisfeitos com a maneira como as pessoas responderam à atmosfera", disse Golodets. "Parece-me que a Copa do Mundo nos permitiu destruir os estereótipos que existiam no mundo".

A Rússia também espera um impulso para o desenvolvimento nas regiões que já receberam partidas, disse ela. O governo anunciará em breve um plano de legado para garantir que os estádios recém-construídos não caiam em desuso, disse Golodets, embora ela tenha se recusado a dar detalhes ou um valor para novos investimentos. Saransk, a menor cidade da Copa do Mundo, tem um estádio de 45 mil lugares e uma população de apenas 300 mil. A cidade, localizada a 650 quilômetros ao sudeste de Moscou, não conta com uma equipe da primeira divisão russa.

"É claro que quanto menor a população, mais difícil será implementar este programa. Isso é compreensível", disse Golodets. "Mas nós vemos potencial em todos os lugares."