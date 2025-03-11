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Rússia diz que Moscou foi alvo de 'maior ataque' a drones, antes de negociações de paz

Segundo as autoridades locais, pelo menos duas pessoas morreram. Ucrânia também diz ter sido alvo de ataques russos durante a noite.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

11 mar 2025 às 07:43

Publicado em 11 de Março de 2025 às 07:43

Imagem BBC Brasil
Uma casa pegou fogo após ataque de drones da Ucrânia, segundo autoridades locais Crédito: Governador Andrei Vorobyov/Reuters
A Rússia afirmou nesta terça-feira (11/03) ter sido alvo de um ataque "massivo" de drones da Ucrânia em Moscou e na região ao redor da capital.
Segundo as autoridades locais, pelo menos duas pessoas morreram. Conforme o que se sabe até o momento, as vítimas seriam um guarda de 38 anos que trabalhava em um estacionamento e um homem de 50 anos.
Este seria o maior ataque que a Ucrânia lançou até agora em Moscou e arredores, segundo o editor de Rússia da BBC, Steve Rosenberg.
A investida aconteceu horas antes de um encontro entre as delegações dos Estados Unidos e da Ucrânia em Riad, na Arábia Saudita, para discutir o início formal das negociações entre os países para pôr fim à guerra com a Rússia.
No final de fevereiro, Donald Trump e Volodymyr Zelensky protagonizaram um confronto na Casa Branca. Após o episódio, os EUA interromperam a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia.
Segundo o ministério da Defesa russo, 337 drones ucranianos foram interceptados ou destruídos durante o ataque. Desses, 73 foram abatidos na região de Moscou, disse o prefeito da cidade, Sergei Sobyanin.
Em uma publicação nas redes sociais, o governador regional de Moscou, Andrei Vorobyevy, publicou fotos que, segundo ele, mostram os danos causados pelo ataque. As imagens são de um apartamento danificado e de veículos queimados no que parece ser um estacionamento.
De acordo com Vorobyev, 12 pessoas - incluindo três crianças - tiveram que ser evacuadas de seus apartamentos danificados após o ataque noturno.
Quatro aeroportos de Moscou suspenderam voos temporariamente. Ao todo, 46 voos foram desviados durante o ataque, segundo a Agência Federal de Transporte Aéreo russa.
Imagem BBC Brasil
O ataque ocorreu antes de uma reunião entre autoridades dos EUA e da Ucrânia na Arábia Saudita Crédito: Getty Images
Ao mesmo tempo, a Ucrânia também disse ter sido alvo de ataques russos durante a noite.
Segundo a força aérea ucraniana, a Rússia usou um míssil balístico Iskander e 126 drones. O míssil e 79 dos drones foram abatidos, disseram as autoridades.
Os relatos são de que uma pessoa morreu e seis ficaram feridas nos ataques, que também destruíram casas e um armazém cheio de brinquedos infantis.

Negociações na Arábia Saudita

Mesmo após os acontecimentos da madrugada, as negociações entre EUA e Ucrânia começaram na Arábia Saudita, segundo o ministério de Relações Exteriores de Kiev.
O lado ucraniano está sendo representado pelo chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, o conselheiro de segurança nacional do país e vários ministros das Relações Exteriores e da Defesa.
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, representará a delegação de Washington ao lado do conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz e do enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff.
Antes do encontro, Rubio deu a entender que seu governo está pronto para restaurar o apoio militar e de inteligência se perceber que a Ucrânia está disposta a aceitar exigências do presidente Donald Trump para uma trégua com a Rússia.
Em uma mensagem no aplicativo Telegram, Andriy Yermak disse que sua equipe está preparada "para trabalhar". "Defendendo os interesses da Ucrânia e uma visão clara de acabar com a guerra, trabalharemos efetivamente com nossos parceiros americanos", escreveu.

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