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TROCA

Rússia confirma retaliação e expulsa 23 diplomatas do Reino Unido

O anúncio segue a decisão do governo britânico, que nesta semana expulsou 23 diplomatas russos do país

Publicado em 17 de Março de 2018 às 14:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 14:14
Reino Unido acusa Vladimir Putin de ordenar o envenenamento do ex-espião russo Crédito: Kremlin / Divulgação
Como prometido, o governo russo anunciou neste sábado a expulsão de 23 diplomatas britânicos e ameaçou tomar novas medidas em retaliação a crescente disputa diplomática iniciada entre os dois países após o envenenamento de um ex-espião russo no Reino Unido. Os diplomatas tem uma semana para deixar o país.
Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia também informa o fechamento do British Council, uma organização governamental para cooperação cultural e científica e o fim de um acordo para reabrir o Consulado Britânico em São Petersburgo.
O anúncio segue a decisão do governo britânico, que nesta semana expulsou 23 diplomatas russos do país alegando que a Rússia não estava cooperando nas investigações do ataque em 4 de março com um agente químico contra o ex-espião Sergei Skripal e sua filha Yulia. Os dois permanecem internados em estado grave.
O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido acusa o presidente russo Vladimir Putin de ter ordenado pessoalmente o envenenamento de Skripals.
No pronunciamento, o governo russo diz que poderá anunciar novas medidas caso os britânicos decidam tomar novos movimentos "hostil" contra a Rússia. O embaixador britânico Laurie Bristow foi chamado ao Ministério de Relações Exteriores nesta manhã para ser informado sobre as medidas. Fonte: Associated Press.

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