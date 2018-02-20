Rússia: 300 soldados foram feridos em conflitos na Síria

Síria Crédito: Reprodução/Pixabay

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou nesta terça-feira que dezenas de combatentes russos e de outros países da antiga União Soviética foram feridos em recentes confrontos na Síria. Fontes disseram na semana passada que até 300 homens que trabalharam para um contratante militar privado ligado ao Kremlin foram mortos ou feridos na luta na Síria no início de fevereiro em um choque com a coalizão liderada pelos EUA. O incidente sugere que Moscou está mais envolvido militarmente na Síria do que admitiu publicamente e representa o risco de um confronto direto com os Estados Unidos na área.

Anteriormente, o ministério havia dito que apenas cinco cidadãos russos poderiam ter morrido no mesmo confronto, chamando de "desinformação" os dados publicados pela mídia, que relatavam um número maior de mortes.

"Durante um confronto militar recente, em que os militares da Federação Russa não participaram de nenhuma maneira, morreram cidadãos russos e da antiga União Soviética. Ao redor, várias pessoas também ficaram feridas. Como é sabido, há vários cidadãos russos que viajaram para a Síria por sua própria vontade e com diferentes propósitos. Não cabe ao ministério julgar a legitimidade dessas decisões", afirmou a Chancelaria em um comunicado. O ministério acrescentou que o governo ajudou os feridos a retornar à Rússia, eles estavam sendo tratados em várias instituições médicas.

A informação vem em um momento de escalada de tensões na guerra da Síria. No domingo, ao menos 94 pessoas (entre elas 77 civis, dentre os quais 20 crianças) foram mortas num período de 24 horas entre domingo e segunda-feira em bombardeios do regime sírio no território rebelde de Ghouta Oriental, a leste de Damasco. A ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) ainda informou que cerca de 325 pessoas ficaram feridas nos ataques de artilharia e de aviação. A chegada de novas tropas indica uma ofensiva terrestre iminente do regime de Bashar al-Assad.