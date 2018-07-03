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Bizarro

Russa é presa após matar ex-policial durante 'sexo satanista'

A russa teria utilizado uma faca de cozinha para deixar o corpo parecido com o do ídolo satanista Baphomet, fazendo cortes nas orelhas, nos lábios e em alguns dedos

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 17:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 17:24
Anastasia Onegina Crédito: Reprodução | Internet
Uma jovem de 21 anos, identificada como Anastasia Onegina, foi presa na semana passada sob acusação de assassinato do ex-policial Dmitry Sinkevich, de 24 anos, na cidade de Oryol, na Rússia.
De acordo com informações divulgadas pela polícia local, Anastasia estrangulou o namorado durante "sexo satanista". Depois, a russa teria utilizado uma faca de cozinha para deixar o corpo parecido com o do ídolo satanista Baphomet, fazendo cortes nas orelhas, nos lábios e em alguns dedos. Havia, ainda, furos nos ombros para que "asas" fossem acopladas.
Segundo o site Extra Online, o corpo de Dmitry, que trabalhava como barman, foi, também, esquartejado. A cabeça, as mãos e os pés foram armazenados em um refrigerador. Todo o sangue do cadáver foi drenado. Os restos mortais do policial foi encontrado pela irmã da criminosa, que chamou a polícia.
Muitas fontes descrevem Baphomet como tendo cabelo louro cacheado, exatamente como o ex-policial. Especialistas acreditam que a morte e o esquartejamento de Dmitry tenha ocorrido como uma forma de sacrifício na última noite do ciclo lunar.
Segundo a investigação, Anastasia atraiu a vítima dizendo que o pai dela era empresário e que poderia conseguir um bom emprego para ele - o que era mentira. A informação levou a polícia a cogitar que a russa tenha tido ajuda de outras pessoas para tocar o plano macabro.
No primeiro depoimento à polícia local, entretanto, Anastasia disse "ter matado acidentalmente o parceiro durante sexo". Depois, ela disse não se lembrar da morte. A russa passará por avaliação psiquiátrica.

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