Russa é presa após matar ex-policial durante 'sexo satanista'

Anastasia Onegina Crédito: Reprodução | Internet

Uma jovem de 21 anos, identificada como Anastasia Onegina, foi presa na semana passada sob acusação de assassinato do ex-policial Dmitry Sinkevich, de 24 anos, na cidade de Oryol, na Rússia.

De acordo com informações divulgadas pela polícia local, Anastasia estrangulou o namorado durante "sexo satanista". Depois, a russa teria utilizado uma faca de cozinha para deixar o corpo parecido com o do ídolo satanista Baphomet, fazendo cortes nas orelhas, nos lábios e em alguns dedos. Havia, ainda, furos nos ombros para que "asas" fossem acopladas.

Segundo o site Extra Online, o corpo de Dmitry, que trabalhava como barman, foi, também, esquartejado. A cabeça, as mãos e os pés foram armazenados em um refrigerador. Todo o sangue do cadáver foi drenado. Os restos mortais do policial foi encontrado pela irmã da criminosa, que chamou a polícia.

Muitas fontes descrevem Baphomet como tendo cabelo louro cacheado, exatamente como o ex-policial. Especialistas acreditam que a morte e o esquartejamento de Dmitry tenha ocorrido como uma forma de sacrifício na última noite do ciclo lunar.

Segundo a investigação, Anastasia atraiu a vítima dizendo que o pai dela era empresário e que poderia conseguir um bom emprego para ele - o que era mentira. A informação levou a polícia a cogitar que a russa tenha tido ajuda de outras pessoas para tocar o plano macabro.