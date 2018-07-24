Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Rompimento de represa no Laos deixa centenas de desaparecidos
Tragédia

Rompimento de represa no Laos deixa centenas de desaparecidos

Cerca de 5 bilhões de metros cúbicos de água foram liberados; segundo agência oficial de notícias do país, várias casas foram destruídas e muitas pessoas podem ter morrido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 13:18

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 13:18

Moradores buscam refúgio no topo de uma casa no distrito de Attapeu, sudeste de Laos, nesta terça, 24, após fortes chuvas atingirem a região. Mais de 6600 pessoas estão desabrigadas Crédito: Estadão
Centenas de pessoas estão desaparecidas e muitas podem ter morrido após a ruptura de uma represa hidrelétrica em construção no sudeste do Laos, informou a agência oficial de notícias do país.
A represa rachou na noite de segunda-feira, 23, liberando 5 bilhões de metros cúbicos de água e "causando vários mortos e centenas de desaparecidos", de acordo com a agência oficial. "Várias casas foram destruídas.
Dezenas de represas estão atualmente em construção no Laos, que exporta a maioria de sua energia hidrelétrica para os países vizinhos, principalmente a Tailândia.
Há anos, as organizações de defesa do meio ambiente manifestam sua preocupação com as ambições hidrelétricas do Laos, especialmente pelo impacto das represas no Rio Mekong, sua flora e fauna, assim como sobre as populações rurais e as economias locais.
A represa da Província de Attapeu, uma obra de mais de US$ 1 bilhão, está em construção desde 2013. A Xepian-Xe Nam Noy Power Company (PNPC), uma joint venture formada pela companhia tailandesa Ratchaburi Electricity Generating Holding, pela sul-coreana Korea Western Power e a laosiana Lao Holding State Enterprise, está envolvida no processo.
A PNPC disse que chuvas fortes e enchentes provocaram o rompimento e que está cooperando com o governo do Laos para ajudar a resgatar os moradores de vilarejos nas proximidades da represa. Estamos montando uma equipe de emergência e planejando para ajudar a retirar e resgatar os moradores de vilarejos próximos da represa, explicou um porta-voz da SK Engineering & Construction.
A represa, de 410 megawatts de potência, deveria começar a fornecer energia em 2019, segundo o site da PNPC. Do total, 90% da energia produzida seria exportada para a Tailândia. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados