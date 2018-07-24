Rompimento de represa no Laos deixa centenas de desaparecidos

Moradores buscam refúgio no topo de uma casa no distrito de Attapeu, sudeste de Laos, nesta terça, 24, após fortes chuvas atingirem a região. Mais de 6600 pessoas estão desabrigadas Crédito: Estadão

Centenas de pessoas estão desaparecidas e muitas podem ter morrido após a ruptura de uma represa hidrelétrica em construção no sudeste do Laos, informou a agência oficial de notícias do país.

A represa rachou na noite de segunda-feira, 23, liberando 5 bilhões de metros cúbicos de água e "causando vários mortos e centenas de desaparecidos", de acordo com a agência oficial. "Várias casas foram destruídas.

Dezenas de represas estão atualmente em construção no Laos, que exporta a maioria de sua energia hidrelétrica para os países vizinhos, principalmente a Tailândia.

Há anos, as organizações de defesa do meio ambiente manifestam sua preocupação com as ambições hidrelétricas do Laos, especialmente pelo impacto das represas no Rio Mekong, sua flora e fauna, assim como sobre as populações rurais e as economias locais.

A represa da Província de Attapeu, uma obra de mais de US$ 1 bilhão, está em construção desde 2013. A Xepian-Xe Nam Noy Power Company (PNPC), uma joint venture formada pela companhia tailandesa Ratchaburi Electricity Generating Holding, pela sul-coreana Korea Western Power e a laosiana Lao Holding State Enterprise, está envolvida no processo.

A PNPC disse que chuvas fortes e enchentes provocaram o rompimento e que está cooperando com o governo do Laos para ajudar a resgatar os moradores de vilarejos nas proximidades da represa. Estamos montando uma equipe de emergência e planejando para ajudar a retirar e resgatar os moradores de vilarejos próximos da represa, explicou um porta-voz da SK Engineering & Construction.