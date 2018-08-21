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Rio Raganello

Rio transborda na Itália e mata 11 pessoas

As equipes de socorro conseguiram salvar 23 pessoas que ficaram presas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 12:06

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 12:06

Equipe de resgate trabalha no curso de água Raganello, no Parque Nacional Pollino, em Calábria, na Itália, na segunda-feira (20), após uma inundação repentina que matou 11 pessoas Crédito: Francesco Capitaneo/ANSA via AP
Subiu para 11 o número de mortos e seguem as buscas por cinco desaparecidos entre os excursionistas que visitavam as gargantas do rio Raganello, na região da Calábria, na Itália. Eles foram surpreendidos pelo transbordamento de uma torrente por conta das fortes chuvas.
A Proteção Civil italiana confirmou que foram encontrados dez corpos, entre eles o de uma menina de 14 anos, enquanto outra pessoa morreu no hospital e que seguem as buscas por outras cinco, mas esse número pode aumentar, já que havia grupos de excursionistas visitando esta região.
Além disso, a inundação da torrente pelas fortes chuvas no Parque Nacional de Pollino deixou também 11 feridos, dos quais os mais graves foram internados nos hospitais de Cosenza e o restante na cidade de Castrovillari.
A maioria das vítimas pertencia a dois grupos da região norte da Lombardia.
As equipes de socorro conseguiram salvar 23 pessoas que ficaram presas.

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