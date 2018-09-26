Revista japonesa é encerrada após publicação de artigo homofóbico

A edição deste mês da revista defendeu posição homofóbica de parlamentar Crédito: Reprodução

LGBT como improdutiva e questionou o uso de dinheiro público para apoiar políticas públicas para essa parcela da população. Uma tradicional revista japonesa será fechada após a publicação de um artigo homofóbico escrito por uma parlamentar do Partido Liberal Democrata, o mesmo do primeiro-ministro, Shinz Abe. Na edição do mês passado, a Shincho 45 publicou texto escrito por Mio Sugita, no qual ela descrevia a comunidadecomo improdutiva e questionou o uso de dinheiro público para apoiar políticas públicas para essa parcela da população.

Segundo a parlamentar, casais do mesmo sexo não produzem crianças. Em outras palavras, eles são improduticos e, dessa forma, não contribuem para a prosperidade da nação. Na época, o Partido Liberal Democrata se desculpou publicamente, dizendo que a visão de Mio não é compartilhada pelo partido e que o artigo mostra sua falta de entendimento sobre as questões LGBT e de consideração aos sentimentos das pessoas envolvidas.

A controvérsia poderia ter sido encerrada, mas na edição do mês de outubro, que acaba de ser publicada, a Shincho 45 retomou a polêmica com a manchete O artigo de Sugita é tão revoltante?, no qual relativiza as posições da parlamentar. Para a editora, Shinchosha, a publicação dos dois artigos foi um erro. O anúncio do encerramento da revista foi feito na terça-feira.

Nós não podemos negar que falhamos em analisar o pacote e checar completamente os artigos porque não temos recursos suficientes para o processo de edição devido à queda nas vendas de revistas, justificou a editora, em comunicado ao jornal Asahi Shimbun. Sentimos muito por termos permitido que isso acontecesse.

O fechamento da revista acontece após uma intervenção incomum do presidente da editora, Takanobu Sato, que afirmou que a última edição continha expressões que estavam cheias de preconceito e com falta de entendimento. Lançada em 1982, a Shincho 45 vinha tentando atrair novos leitores com uma posição de direita e críticas ao politicamente correto.

Mas a publicação foi longe demais. Após ativistas exigirem um pedido de desculpas da parlamentar, a revista saiu em defesa de Mio, congressista polêmica de extrema-direita que já defendeu que o uso de escravas sexuais por soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial era uma mentira criada por coreanos.

Num dos artigos da última edição, escrito pelo crítico literário Eitaro Ogawa, afirmou que a defesa de direitos para minorias sexuais o levou a pensar que a sociedade também deveria reconhecer o direito dos homens que assediam mulheres nos trens.

O diretor de Relações Públicas da editora, Yukihito Ito, se desculpou, dizendo que a equipe editorial da revista aparentemente falhou na condução de análises rigorosas de seus artigos, se perdendo numa aposta para aumentar a circulação. Segundo ele, a decisão de encerrar a publicação aconteceu por causa da edição de outubro, não a de agosto.