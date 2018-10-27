Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Residentes na Nova Zelândia são os primeiros a votar no segundo turno
Decisão

Residentes na Nova Zelândia são os primeiros a votar no segundo turno

Em razão do fuso horário, brasileiros residentes nos países do extremo leste do globo já estão indo às urnas para escolher o próximo presidente da República
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 19:56

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 19:56

Urna Eletrônica Crédito: Divulgação
Já começou a votação decisiva das eleições de 2018. Em razão do fuso horário, brasileiros residentes nos países do extremo leste do globo já estão indo às urnas para escolher o próximo presidente da República. Os eleitores não terão direto a votar para governador.
Os residentes na Nova Zelândia foram os primeiros, começando a depositar os votos na urna às 16h, horário de Brasília. Às 19h, também no horário de Brasília, será a vez dos brasileiros na Austrália. Em seguida, terão início as votações no Japão e na Coreia do Sul.
Do outro lado do globo, brasileiros no extremo oeste terão que esperar. Nas cidades de Vancouver, no Canadá, e na costa oeste dos Estados Unidos, nas cidades de Los Angeles e São Francisco, a votação terá início somente às 12h de domingo (28).
PAÍSES
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no total são mais de 500 mil brasileiros votando no exterior. Eles estão distribuídos em 171 localidades em 99 países. As nações com mais eleitores são Estados Unidos (160 mil), Japão (60 mil) e Portugal (39 mil). Entre as cidades, as com maior colégio eleitoral são Boston (35 mil) e Miami (34,3 mil), ambas nos Estados Unidos.
Para votar, os eleitores estrangeiros devem apresentar documento oficial brasileiro com foto. Assim como no caso dos residentes aqui, os locais de votação podem ser conferidos no site do TSE (tse.jus.br). Quem não vota, além das mesmas punições dadas aos eleitores no país, também não poderá pedir documentos na embaixada ou consulado do país onde está residindo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados