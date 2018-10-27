Residentes na Nova Zelândia são os primeiros a votar no segundo turno

Urna Eletrônica Crédito: Divulgação

Já começou a votação decisiva das eleições de 2018. Em razão do fuso horário, brasileiros residentes nos países do extremo leste do globo já estão indo às urnas para escolher o próximo presidente da República. Os eleitores não terão direto a votar para governador.

Os residentes na Nova Zelândia foram os primeiros, começando a depositar os votos na urna às 16h, horário de Brasília. Às 19h, também no horário de Brasília, será a vez dos brasileiros na Austrália. Em seguida, terão início as votações no Japão e na Coreia do Sul.

Do outro lado do globo, brasileiros no extremo oeste terão que esperar. Nas cidades de Vancouver, no Canadá, e na costa oeste dos Estados Unidos, nas cidades de Los Angeles e São Francisco, a votação terá início somente às 12h de domingo (28).

PAÍSES

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no total são mais de 500 mil brasileiros votando no exterior. Eles estão distribuídos em 171 localidades em 99 países. As nações com mais eleitores são Estados Unidos (160 mil), Japão (60 mil) e Portugal (39 mil). Entre as cidades, as com maior colégio eleitoral são Boston (35 mil) e Miami (34,3 mil), ambas nos Estados Unidos.