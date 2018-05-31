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ECONOMIA

Reino Unido se diz 'desapontado' com decisão de Trump sobre tarifa do aço

A nota diz ainda que o governo britânico vai seguir trabalhando com a União Europeia e os EUA por uma saída

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 18:35
A primeira-ministra britânica, Theresa May Crédito: ANDREW MATTHEWS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO APF
O governo do Reino Unido disse estar "profundamente desapontado" com a decisão dos Estados Unidos de impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio do México, do Canadá e da União Europeia.
"O Reino Unido e os outros países da União Europeia são aliados dos Estados Unidos e deveriam ser permanentemente isentos de qualquer tarifa siderúrgica", disse, em comunicado, o governo britânico.
O gabinete da primeira-ministra Theresa May disse ainda que "é claro para os Estados Unidos a alta importância do aço e do alumínio do Reino Unido em projetos de defesa e de empresas do país".
A nota diz ainda que o governo britânico vai seguir trabalhando com a União Europeia e os EUA por uma saída que signifique a isenção permanente de tarifas de importação.
Fonte: Associated Press

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