Reino Unido registra primeiro roubo de bitcoins a mão armada

Bitcoin Crédito: Divulgação | Bitcoin.com

Um casal de operadores de câmbio britânico, especializado em moedas virtuais, foi rendido por ladrões e obrigado a transferir seus bitcoins, no que a imprensa britânica apresentou como o primeiro assalto de bitcoin a mão armada no país.

O roubo ocorreu no dia 22 de janeiro, na cidade de Moulsford, no sul da Inglaterra. De acordo com o Daily Mail, quatro indivíduos encapuzados entraram na casa de Amy Jay, de 31 anos, e Danny Aston, 30. Eles obrigaram Aston a fazer uma transferência em bitcoins pelo computador. Suspeita-se que os ladrões sabiam que ele era um operador de câmbio virtual, porque alguém teria mencionado sua confiabilidade online usando seu nome real, já que ele trabalhava sob anonimato.

Na semana passada, três ladrões invadiram um escritório que negocia bitcoins em Ottawa, no Canadá, amarraram quatro funcionários e exigiram a criptomoeda, também sob a mira de armas. No entanto, um quinto funcionário conseguiu fugir e chamou a polícia, que capturou os ladrões antes que eles fugissem.