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Não está fácil para ninguém

Reino Unido registra primeiro roubo de bitcoins a mão armada

Operadores em casa de câmbio foram rendidos e obrigados a transferir moedas virtuais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 15:03

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 15:03

Bitcoin Crédito: Divulgação | Bitcoin.com
Um casal de operadores de câmbio britânico, especializado em moedas virtuais, foi rendido por ladrões e obrigado a transferir seus bitcoins, no que a imprensa britânica apresentou como o primeiro assalto de bitcoin a mão armada no país.
O roubo ocorreu no dia 22 de janeiro, na cidade de Moulsford, no sul da Inglaterra. De acordo com o Daily Mail, quatro indivíduos encapuzados entraram na casa de Amy Jay, de 31 anos, e Danny Aston, 30. Eles obrigaram Aston a fazer uma transferência em bitcoins pelo computador. Suspeita-se que os ladrões sabiam que ele era um operador de câmbio virtual, porque alguém teria mencionado sua confiabilidade online usando seu nome real, já que ele trabalhava sob anonimato.
Na semana passada, três ladrões invadiram um escritório que negocia bitcoins em Ottawa, no Canadá, amarraram quatro funcionários e exigiram a criptomoeda, também sob a mira de armas. No entanto, um quinto funcionário conseguiu fugir e chamou a polícia, que capturou os ladrões antes que eles fugissem.
O bitcoin é uma moeda virtual não regulamentada pelos Estados ou bancos centrais que valia apenas alguns centavos quando foi criada em fevereiro de 2009 por vários cientistas da computação que se esconderam sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Em dezembro de 2016, a moeda atingiu o valor máximo de US$ 19.511; embora, desde então, tenha caído abaixo dos US$ 10.000.

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