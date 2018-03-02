Reino Unido convoca Exército para combater impacto de nevascas

Em Londres, ônibus vermelhos passam por ruas cobertas de neve durante tempestades no Reino Unido Crédito: @TolgaAkmen | Twitter

Tempestades de neve levaram o caos a grande parte da Irlanda nesta sexta-feira (02), além de terem forçado o Reino Unido a convocar o Exército para ajudar a combater o impacto de um dos piores panoramas meteorológicos dos últimos 30 anos. Depois da "besta do Leste", que veio da Sibéria, a região é afetada pela tempestade Emma, que veio da direção sul e bloqueou estradas, suspendeu voos e interrompeu o serviço de trens.

Durante a madrugada, as nevascas criaram camadas de 90 centímetros de profundidade de neve em Irlanda e Escócia. Toda a rede irlandesa de transportes públicos foi afetada, enquanto o governo alertava que as estradas estavam "extremamente perigosas".

Segundo a rede BBC, uma menina de 7 anos morreu no condado da Cornuália, na Inglaterra, depois que um carro colidiu contra uma casa por conta do gelo nas ruas. Dezenas de passageiros ficaram presos em trens durante a noite no sul do país, e o Exército foi convocado para resgatar centenas de motoristas no meio da neve e transportar socorristas médicos.

"Neste tempo ruim, quero dizer obrigada a todos que estão es esforçando para manter o nosso país em movimento e nos manter seguros", disse a premier britânica, Theresa May.

No ápice da tempestade, mais de 100 mil casas e estabelecimentos ficaram sem energia elétrica na Irlanda. A bolsa de valores do país fechou, e todas as escolas e prédios públicos foram colocados sob estado de alerta.