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Rei Charles 3º revela playlist com suas músicas favoritas

O rei Charles 3º está lançando uma playlist pessoal de músicas da Commonwealth que elevam seu espírito.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

07 mar 2025 às 11:44

Publicado em 07 de Março de 2025 às 11:44

Imagem BBC Brasil
O Rei Charles está lançando uma playlist da Commonwealth, do reggae ao disco. Crédito: PA Media
O rei britânico Charles 3º está lançando uma playlist pessoal de músicas que o animam e trazem de volta memórias importantes, incluindo Bob Marley, Kylie Minogue e Grace Jones.
Ele foi fotografado no Palácio de Buckingham, em Londres, para o projeto musical, chamado de King's Music Room, com uma placa de "no ar" na mesa do DJ real.
Um trailer mostra a banda para a troca da guarda do lado de fora do palácio tocando Could You Be Loved, de Bob Marley, em um projeto para celebrar a música dos países da Commonwealth (a comunidade que reúne o Reino Unido e ex-colônias britânicas).
"Então, é isso que eu particularmente queria compartilhar — músicas que me trouxeram alegria", disse o rei.
"Durante toda a minha vida, a música significou muito para mim", diz o rei no vídeo de lançamento do projeto, que é uma parceria com a Apple Music.
"Sei que esse também é o caso de muitos outros. Ela tem essa capacidade extraordinária de trazer lembranças felizes dos recônditos mais profundos de nossa memória, de nos confortar em momentos de tristeza e de nos levar a lugares distantes", disse.
"Mas talvez, acima de tudo, ele possa elevar nosso espírito a tal ponto, e ainda mais quando nos reúne em uma comemoração. Em outras palavras, isso nos traz alegria."
A escolha completa das faixas, com mais comentários da realeza, será publicada na segunda-feira (10/03), no Dia da Commonwealth.
Além do reggae de Marley e da dance music de Minogue, espera-se que haja contribuições do cantor e compositor nigeriano-americano Davido e da cantora e compositora britânica Raye.

Mensagem de Marley

O rei viu Raye em um show em um mercado de Natal na antiga Battersea Power Station, onde a Apple tem sua sede em Londres.
O projeto pretende ser uma abordagem diferente do Commonwealth Day, em que a família real se reúne para um culto na Abadia de Westminster.
Ela refletirá os interesses musicais do rei ao longo de sua vida, variando de cantores da década de 1930 a estrelas do Afrobeat.
Espera-se também que ele compartilhe anedotas sobre alguns dos artistas e revele por que as músicas ajudam a formar a trilha sonora de sua vida.
"Essa parece ser uma maneira interessante e inovadora de comemorar o Dia da Commonwealth deste ano", disse o Rei.
Ele tem um interesse de longa data em Bob Marley e visitou a antiga casa do cantor na Jamaica, que foi transformada em um museu.
E do lado de fora das janelas do palácio, a banda tocava a mensagem de Marley: "Don't let them change ya, oh! Or even rearrange ya! Oh, no!" (Não deixe que eles te mudem, oh! Nem mesmo te reorganizem! Oh, não!).

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