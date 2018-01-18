Reação da sociedade civil impediu crescimento de populismo

Populismo Crédito: Reprodução/Pixabay

Apesar da ameaça de populistas autoritários, que parecia inevitável há um ano, um relatório da ONG Human Rights Watch, divulgado nesta quinta-feira, mostra que a reação popular em vários países, reforçada em alguns casos por líderes com a coragem de defender os direitos humanos, fez com que o futuro de muitas das agendas populistas se tornasse incerto. Em nações onde a resistência se fez forte, como na França e na Alemanha, com a eleição de Emannuel Macron e Angela Merkel, respectivamente, os avanços do nacionalismo exacerbado foram limitados. Mas onde a mensagem de ódio e exclusão encontrou apoio, como em países com a Turquia, Síria ou na Europa Central, os populistas prosperaram.

O relatório destaca duas ausências importantes no cenário de liderança da defesa de direitos humanos: os Estados Unidos, governados por um presidente que exibe uma perturbadora simpatia por líderes autoritários, e o Reino Unido, preocupado com o Brexit. A debandada destes e outros governos deixou o caminho aberto para líderes populistas e seus apoiadores em países como Iêmen, Síria, Birmânia e Sudão do Sul. China e Rússia também tentaram aproveitar o momento. A boa notícia é que, vários pequenos e médios países começaram a assumir maiores papéis de liderança.

Ao construírem amplas coligações, eles se mostraram capazes de exercer uma pressão relevante em defesa dos direitos humanos. Em alguns casos, contaram com o apoio de um público cada vez mais mobilizado. Eles não podem substituir completamente os poderes agora ausentes, mas seu surgimento mostra que o compromisso em defender os direitos humanos está vivo e bem, destacou KennethRoth, diretor-executivo da ONG, no documento.

O relatório detalha os sérios problemas que estão por trás do aumento do populismo pelo mundo: o deslocamento do poder econômico e as desigualdades causadas pela globalização e mudanças tecnológicas; maior possibilidade de comunicação e mobilidade, permitindo a migração causada por guerras, repressão, pobreza e câmbios climáticos; e a traumática onda de ataques terroristas  que líderes demagogos usam para alimentar a xenofobia e a islamofobia.

Mesmo assim, novamente o documento é otimista: Um ano atrás, quando os populistas pareciam ter o vento a seu favor, poucos se atreveram a contestá-los. Mas desde o ano passado, isso começou a mudar, com efeitos visíveis.

A França representou a reviravolta mais significativa. Enquanto em outros países europeus, como a Áustria e a Holanda, políticos centristas e da centro-direita adotaram muitas das posições nacionalistas de partidos populistas, o atual presidente Emmanuel Macron abraçou abertamente os princípios democráticos, rejeitando firmemente os esforços da Frente Nacional (FN) de fomentar o ódio contra muçulmanos e imigrantes. Segundo o documento, sua vitória e o sucesso de seu partido nas eleições parlamentares mostraram que os eleitores rejeitam massivamente as políticas excludentes da FN.

Uma das respostas mais encorajadoras aconteceu na África  em um ano notável pela queda de dois tiranos de longa data: o presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh, que perdeu a eleição para Adama Barrow, e a derrubada de Robert Mugabe, no Zimbábue, que deixou o poder após um golpe, embora substituído por seu vice-presidente, Emmerson Mnangagwa. Angola, por sua vez, elegeu um novo presidente em setembro de 2017, pondo fim a quase quatro décadas do governo repressivo de José Eduardo dos Santos. As forças de segurança, no entanto, continuaram a fazer uso de força excessiva com impunidade.

Mas a defesa africana dos direitos foi especialmente impressionante em resposta aos ataques populistas contra a justiça internacional. Há não mais que um ano, muitos líderes africanos planejavam um êxodo em massa de seus países do Tribunal Penal Internacional (TPI), procurando retratar o TPI como um órgão anti-africano (...). Mas o êxodo em massa tornou-se um fracasso em massa quando apenas o Burundi se retirou.

MEDO DE IMIGRAÇÃO ALIMENTA POPULISTAS

Nos EUA, o efeito contra o populismo não veio nas urnas, mas justamente como reação à eleição de Trump, que venceu com uma campanha de ódio contra imigrantes mexicanos, refugiados muçulmanos e outras minorias raciais e étnicas, além de um evidente desdém pelas mulheres. A poderosa resposta veio de organizações da sociedade civil, jornalistas, advogados, juízes, e da sociedade em geral  e, por vezes, até mesmo de políticos do mesmo partido do presidente. Mesmo assim, no entanto, o republicano conseguiu adotar medidas de grande retrocesso por meio de decretos, alerta o estudo.

A resistência limitou o dano que poderia ter sido causado, principalmente em relação aos esforços em discriminar muçulmanos que procuram visitar ou obter refúgio nos EUA, em comprometer o direito à assistência médica nos EUA, em expulsar pessoas transgêneros das forças armadas, e até, em alguns casos, expulsar imigrantes residentes de longa data.

A imigração, aliás, foi outro ponto que avivou o nacionalismo exacerbado. A preocupação com a contenção da chegada por mar através da Líbia levou a União Europeia (UE), particularmente a Itália, a treinar, financiar e orientar os guardas costeiros líbios para fazerem o que nenhum navio europeu poderia legalmente fazer: retornar migrantes e refugiados desesperados, à força, a horríveis condições de trabalho forçado, estupro e maus tratos brutais. Na Turquia, o presidente RecepTayyip Erdogan, por sua vez, dizimou o sistema democrático, já que a UE deslocou seu foco para garantir sua ajuda na contenção do grande fluxo de refugiados à Europa.

Mas o custo de não enfrentar os ataques populistas contra os direitos humanos foi talvez mais forte em Mianmar. A retórica nacionalista cada vez mais propagada por extremistas budistas, oficiais de alta patente das forças militares e alguns membros do governo ajudaram a acelerar uma campanha de limpeza étnica contra muçulmanos rohingya, conduzida pelo Exército, com casos generalizados de estupro e incêndios massivos em pelo menos 340 aldeias. O resultado foi a fuga de mais de 640 mil refugiados ao vizinho Bangladesh.

As nações ocidentais que há muito demonstravam um ativo interesse por Mianmar foram relutantes em agir, mesmo para impor sanções direcionadas, financeiras e de viagens aos generais do Exército responsáveis por esses crimes contra a Humanidade, indica o documento. Em parte, essa reticência foi causada pela concorrência geopolítica com a China pelo apoio do governo birmanês.

Já em países como Rússia, China, Cuba e Arábia Saudita, pouca coisa mudou. No reino saudita, com a aparente conivência dos aliados ocidentais, o novo príncipe herdeiro Mohamed bin Salman liderou uma coalizão de Estados árabes em uma guerra contra os houthi e seus aliados no Iêmen, que inclui bombardeios e bloqueios de civis, agravando sobremaneira a maior crise humanitária internacional.

NA VENEZUELA, REPRESSÃO A PROTESTOS

As Filipinas, por sua vez, apresentaram um exemplo particularmente cínico de um desafio populista aos direitos humanos, alertou o documento. O presidente Rodrigo Duterte assumiu o cargo incentivando a polícia a matar suspeitos de crimes relacionados a drogas. O resultado foi uma epidemia de abusos policiais, que deixaram mais de 12 mil mortos desde que Duterte assumiu a Presidência. A grande maioria das vítimas eram jovens moradores de favelas nas grandes cidades.

Uma importante pressão para cessar esse massacre veio de um grupo de estados, liderados pela Islândia, que emitiram declarações no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Duterte acabou, sob pressão, transferindo autoridade sobre o combate às drogas, pelo menos temporariamente, da polícia letal para uma agência de drogas muito mais respeitadora de direitos. Quando a polícia foi retirada das operações antidrogas, as execuções caíram rapidamente.

Na América Latina, o exemplo mais emblemático de populismo foi do presidente venezuelano Nicolás Maduro, que conseguiu permanecer no cargo, em grande parte devido à repressão violenta aos protestos contra o governo. Aproveitando-se de uma Suprema Corte submissa e de uma Assembleia Constituinte que ele criou para assumir os poderes legislativos da Assembleia Nacional controlada pela oposição, Maduro conduziu uma brutal repressão à dissidência, afirmou Roth.