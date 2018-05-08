Reabertura de investigação sobre assédio expõe fragilidades na ONU

Luiz Loures, ex-vice-diretor da Unaids, foi acusado de assédio sexual por Martina Brostrom e outras duas mulheres Crédito: Divulgação/Unaids

Considerada uma espécie de guardiã dos direitos humanos no mundo, a Organização das Nações Unidas tenta agora resolver um caso de denúncia de assédio sexual que abalou a credibilidade do Unaids, programa de combate ao HIV do órgão. Em novembro de 2016, Martina Brostrom, funcionária americana do Unaids, acusou o brasileiro Luiz Loures, então vice-diretor da entidade, de tê-la assediado em 2015. Uma investigação interna foi feita e, em fevereiro deste ano, o brasileiro, que nega a acusação, foi inocentado. Para a ONU, não havia evidências suficientes de que o episódio tenha ocorrido.

Há 11 dias, porém, a organização decidiu reabrir a investigação, após virem à tona os depoimentos de outras duas mulheres também se dizendo vítimas de Loures. Malayah Harper, secretária-geral da World YWCA, órgão que luta pelos direitos das mulheres, afirmou ter sido alvo de assédio de vários funcionários da ONU durante anos e disse ter sido abusada pelo brasileiro quando trabalhou no Unaids, em 2013. Uma terceira mulher, não identificada, também acusou Loures, que voltou a afirmar ser inocente.

Pesa ainda sobre a imagem da instituição a denúncia de uma funcionária do Unaids na Etiópia, Miriam Maluwa, que apontou uma tentativa de intimidação da parte das Nações Unidas pelo fato de ter testemunhado em favor de Martina na investigação. Miriam foi colocada em licença administrativa de seu cargo como diretora da agência no país africano em 27 de março  segundo ela, sem motivo aparente. A organização nega que isso tenha a ver com o caso de assédio investigado.

Martina Brostrom, funcionária da Unaids, foi a primeira a acusar Luiz Loures de abuso sexual, o que levou a uma investigação de 14 meses na qual ele foi inocentado das alegações Crédito: Reprodução da TV

Painel de recomendações

No Unaids, a primeira resposta concreta ao burburinho veio nos últimos dias: a proposta de criação de um painel de recomendações sobre como a agência deve prevenir e tratar denúncias de assédio, bullying e abuso de poder. O termo de criação do painel, segundo Alessandra Nilo, integrante da junta de governo do Unaids que representa as ONGs da América Latina e o movimento feminista, acaba de ser assinado, será apresentado em junho e deve entrar em vigor em dezembro. A ideia é rever a política do Unaids para lidar com o tema.

Após o fim da investigação, em março, quando os envolvidos já não tinham que cumprir contrato de sigilo, Martina deu entrevista à rede de TV CNN contando sua versão em detalhes. Segundo ela, o episódio ocorreu no elevador de um hotel em Bangcoc, onde Loures, Martina e outros funcionários do Unaids participavam de uma conferência. A americana afirmou que o brasileiro a agarrou, tentou beijá-la à força e pediu que fosse até o quarto dele:

 Ele me forçou contra a parede do elevador e começou a tatear o meu corpo.

Malayah Harper, secretária-geral da World YWCA, foi a segunda mulher a acusar o brasileiro Luiz Loures, ex-vice-diretor da Unaids, de assédio sexual. A alegação dela aparentemente motivou a areabertura do inquérito Crédito: Divulgação/World YWCA

Sobre a absolvição de Loures, Martina disse que o inquérito foi tendencioso e falho, já que foi conduzido internamente.

Na segunda acusação, Malayah Harper afirmou também ter sido assediada por Loures em um hotel, em 2013. Ao jornal britânico Guardian ela argumentou haver uma cultura na ONU em que funcionários sêniores homens oferecem a mulheres progressão na carreira em troca de relações sexuais.

Além de a ONU trabalhar em defesa dos direitos humanos, o Unaids é conhecido por promover o empoderamento feminino como um passo crucial para o fim da epidemia  na África, por exemplo, os casos de Aids estão concentrados entre as mulheres, muitas delas vítimas de abusos. O próprio Loures, que ficou na agência de 1996 até março deste ano, quando pediu afastamento do cargo, defende ser um dos responsáveis por inserir o combate à violência contra as mulheres na agenda da organização.

Desde que as acusações vieram à tona, o diretor-geral do Unaids, Michel Sidibé, tem sido pressionado a deixar o posto, acusado de saber dos casos e acobertá-los. Três grupos da sociedade civil sul-africana pediram um inquérito independente sobre o líder da agência, e a Aids Healthcare Foundation escreveu a António Guterres, secretário-geral da ONU, pedindo que Sidibé se retire do cargo.

De outro lado, uma carta assinada por 153 mulheres africanas e ativistas do combate à Aids pede que Sidibé não saia, com medo do impacto negativo da demissão no programa. Para elas, há quem use como pretexto a proteção de mulheres abusadas para defender interesses escusos.

Miriam Maluwa, ex-dretora da Unaids Etiópia, foi testemunha do caso Luiz Loures e alega ter sido afastada de seu cargo em represália Crédito: Divulgação/Unaids

Paula Donovan, codiretora da campanha Code Blue, de apoio a vítimas de abuso na ONU, foi contatada por Miriam Maluwa após o seu afastamento do cargo:

 Miriam está sendo usada como exemplo. Sidibé está abertamente ameaçando seus funcionários ao dizer em todas as reuniões que eles precisam se unir, senão pessoas perderiam seus empregos e suas famílias sofreriam.

Alessandra Nilo, da junta de governo do Unaids, vê com preocupação a possibilidade de o caso Loures ser usado para abalar a liderança da agência. Mas afirma que as investigações tiveram o aspecto positivo de dar o pontapé no debate dentro das Nações Unidas.

 O que foi observado é que as pessoas não sentem muita confiança no sistema (de investigação sobre assédio na ONU). Espero que o novo painel de recomendações mude isso  diz.  Precisamos ter o cuidado para não transformar pessoas em vilãs injustamente. Jamais defenderei qualquer tipo de violência. Quero que o Unaids se torne uma organização mais forte em relação a isso. Mas não podemos, no caminho, crucificar pessoas. É lamentável o caso do Loures porque, em sua trajetória, ele foi um forte defensor dos direitos humanos.