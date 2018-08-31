Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
Rara lagosta albina é encontrada por pescador nos Estados Unidos

A chance de encontrar uma dessas é de 1 em 100 milhões

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 16:02

Redação de A Gazeta

Pescador americano pegou rara lagosta albina Crédito: Facebook/mike.billings.50
Você já viu uma lagosta branca? Pois elas existem  mas são raríssimas  e uma delas foi encontrada em Connecticut, nos Estados Unidos, por um pescador.
De acordo com o Press Herald, o pescador Mike Billings estava pescando em Stonington na última terça-feira, 28, quando pegou a lagosta albina. Depois de ver que ela era muito pequena, a jogou de volta no mar  não sem antes tirar fotos.
Segundo especialistas consultados pelo Canada Global News, as chances de encontrar uma lagosta albina é de 1 em 100 milhões. Em 2014, Billings já havia pegado uma lagosta rara, com uma garra azul. No ano passado, uma lagosta azul se livrou de ir para a panela por ser considerada muito bonita.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados