Rapaz ganha carro após ser fotografado indo para a formatura de ônibus

Corey já ganhou uma bolsa de estudos por sua determinação Crédito: Pixabay

Corey Patrick, um estudante da cidade de Tarrant, nos Estados Unidos, ganhou um carro após uma foto sua indo para a formatura de ônibus viralizar nas redes sociais. O radialista local Rickey Smiley deu o presente a ele como um incentivo para que ele persista nos estudos.

Corey se mudou com a família para uma casa a 16 quilômetros da escola Tarrant High School quando estava em seu último ano de estudos. O trajeto era feito de ônibus , em média, em uma hora e meia.

Ele estava acordando todo dia às 4h30 e precisava chegar ao ponto às 5h41. Na volta, ele tinha que esperar até as 17h19, porque era quando o ônibus fazia o caminho de volta, contou Felicia White, mãe do menino, ao canal WBRC.

Como a sua família não tem carro, Corey teve de repetir o mesmo procedimento que fez o ano inteiro para ir à própria formatura. Foi neste momento em que ele foi fotografado indo para o ponto de ônibus vestido de beca.

A imagem viralizou e chamou a atenção, dentre outras pessoas, de Rickey Smiley, apresentador de um programa de rádio local. Na última sexta-feira (25), ele deu a Corey um carro, como recompensa pela dedicação e perseverança do rapaz.