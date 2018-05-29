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Viralizou

Rapaz ganha carro após ser fotografado indo para a formatura de ônibus

Corey Patrick gastava aproximadamente uma hora e meia todo dia para ir até a escola

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 11:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 11:04
Corey já ganhou uma bolsa de estudos por sua determinação Crédito: Pixabay
Corey Patrick, um estudante da cidade de Tarrant, nos Estados Unidos, ganhou um carro após uma foto sua indo para a formatura de ônibus viralizar nas redes sociais. O radialista local Rickey Smiley deu o presente a ele como um incentivo para que ele persista nos estudos.
Corey se mudou com a família para uma casa a 16 quilômetros da escola Tarrant High School quando estava em seu último ano de estudos. O trajeto era feito de ônibus , em média, em uma hora e meia.
Ele estava acordando todo dia às 4h30 e precisava chegar ao ponto às 5h41. Na volta, ele tinha que esperar até as 17h19, porque era quando o ônibus fazia o caminho de volta, contou Felicia White, mãe do menino, ao canal WBRC.
Como a sua família não tem carro, Corey teve de repetir o mesmo procedimento que fez o ano inteiro para ir à própria formatura. Foi neste momento em que ele foi fotografado indo para o ponto de ônibus vestido de beca.
A imagem viralizou e chamou a atenção, dentre outras pessoas, de Rickey Smiley, apresentador de um programa de rádio local. Na última sexta-feira (25), ele deu a Corey um carro, como recompensa pela dedicação e perseverança do rapaz.
Ele é um bom rapaz. Ele é calado, reservado, humilde e, às vezes, um pouco cabeça-dura. Mas é muito obediente e estou muito orgulhosa dele, disse Felicia.

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