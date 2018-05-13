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Família Real

Rainha Elizabeth II assina documento que autoriza casamento de Harry

Harry e Meghan se casam no próximo sábado (19)

Publicado em 13 de Maio de 2018 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2018 às 18:51
O tão aguardado casamento de príncipe Harry e Meghan Markle ocorre no próximo sábado (19) e agora eles estão oficialmente autorizados a se casarem. É que no último sábado (12) a rainha Elizabeth II assinou o Instrumento de Consentimento, um documento que atesta o consentimento para o casamento de Harry e Meghan.
Como não poderia deixar de ser quando se trata da família real britânica, o documento inclui detalhes gráficos cheios de significados: um dragão vermelho, um símbolo do País de Gales, os emblemas florais do Reino Unido e o símbolo do príncipe Harry.
Em outro canto, há uma rosa, símbolo nacional dos Estados Unidos (Meghan é americana), e duas flores douradas, símbolo do Estado da Califórnia, onde ela nasceu.

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