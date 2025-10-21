Mundo

Quem foi Daniel Naroditsky, o mestre de xadrez dos EUA morto aos 29 anos

Morte 'inesperada' do jovem prodígio foi anunciada por sua família na segunda-feira.

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 07:32

Daniel Naroditsky, conhecido por seus fãs online como 'Danya', morreu duas semanas antes de completar 30 anos Crédito: Charlotte Chess Center

O grande mestre de xadrez e comentarista online americano Daniel Naroditsky morreu aos 29 anos.

A família do popular enxadrista anunciou sua morte "inesperada" em uma declaração divulgada na segunda-feira (20/10) pelo Charlotte Chess Center, clube ao qual ele era vinculado. A causa da morte não foi informada.

"É com grande tristeza que compartilhamos a morte inesperada de Daniel Naroditsky", diz a nota. "Daniel era um jogador de xadrez talentoso, comentarista e educador, um membro querido pela comunidade do xadrez, admirado e respeitado por fãs e jogadores em todo o mundo."

As federações de xadrez internacional e americana, além de outros jogadores profissionais, prestaram homenagens a Naroditsky.

O jogador americano Hikaru Nakamura, número dois no ranking mundial, afirmou estar "devastado" com a notícia.

"Essa é uma perda imensa para o mundo do xadrez", escreveu Nakamura em seu perfil numa rede social.

Naroditsky começou a se interessar pelo xadrez aos seis anos, quando o irmão mais velho Alan o apresentou ao jogo quando buscava entreter um grupo de crianças em uma festa de aniversário.

Seu pai, Vladimir, e vários treinadores logo perceberam seu talento.

"Até onde me lembro, eu estava apenas jogando jogos com meu irmão", disse Naroditsky em entrevista ao jornal The New York Times, em 2022.

Ele atraiu atenção internacional em 2007, ao vencer o Campeonato Mundial Juvenil Sub-12, em Antália, na Turquia. Em 2010, aos 14 anos, tornou-se um dos mais jovens autores de livros sobre xadrez ao publicar Mastering Positional Chess, obra sobre habilidade práticas e manobras técnicas.

Em 2013, Naroditsky venceu o Campeonato Juvenil dos Estados Unidos, conquista que o ajudou a receber o título de Grande Mestre (GM), o mais alto da Federação Internacional de Xadrez (Fide, na sigla em inglês), quando ainda era um adolescente.

Naroditsky após a conquista do Campeonato Mundial Juvenil, em 2008, na Turquia Crédito: Getty Images

Mais tarde, Naroditsky formou-se pela Universidade Stanford (EUA) e trabalhou como treinador de xadrez em Charlotte, na Carolina do Norte (EUA).

Enquanto ainda competia em torneios de alto nível, ele levou seu talento para o universo do xadrez online.

Seu canal no YouTube ganhou cerca de 500 mil inscritos, e suas transmissões na plataforma Twitch reuniram 340 mil seguidores, com centenas de milhares de espectadores atraídos por suas aulas em vídeo e partidas ao vivo contra outros jogadores. Fãs elogiavam sua clareza e entusiasmo, chamando-o pelo apelido "Danya".

Em 2022, o jornal The New York Times anunciou Naroditsky como seu "colunista de xadrez" e o convidou a colaborar com uma série de desafios de xadrez para a seção de jogos do jornal.

Na entrevista que acompanhou a publicação, o jovem grande mestre refletiu sobre a influência do xadrez em sua vida.

"Mesmo no meu nível, ainda posso descobrir coisas belas sobre o xadrez toda vez que eu jogo, treino, ensino ou comento um torneio", disse.

Segundo a Fide, "para além do tabuleiro, Naroditsky desempenhou um papel crucial na popularização do conteúdo online de xadrez, encurtando a distância entre o xadrez profissional e o amador".

Como disse ele ao New York Times em 2022, "ao fim da partida, tanto o rei quanto o peão vão para dentro da mesma caixa".

