Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Quem é Juan José Zúñiga, general que liderou tentativa de golpe na Bolívia
BBC Brasil

Quem é Juan José Zúñiga, general que liderou tentativa de golpe na Bolívia

Após liderar tentativa de golpe em La Paz, general foi preso poucas horas depois nesta quarta-feira (26)
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

27 jun 2024 às 05:31

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 05:31

Imagem BBC Brasil
Juan José Zúñiga foi preso poucas horas depois da tentativa de golpe Crédito: REUTERS/Claudia Morales
"Vamos recuperar esta pátria", disse na tarde desta quarta-feira (26) o general Juan José Zúñiga à imprensa, enquanto um grupo de soldados liderados por ele tomava a Plaza Murillo, na cidade de La Paz, na Bolívia.
Soldados e veículos blindados assumiram o controle da emblemática praça por algumas horas e entraram no Palácio Quemado, antiga sede do governo, no que o presidente boliviano Luis Arce descreveu como uma “tentativa de golpe de Estado”.
“Aqui estão as forças armadas com o seu povo”, disse o general.
"Estamos ouvindo o grito do povo. Porque há muitos anos uma elite toma conta do país. Donos do Estado, os vândalos estão nas diferentes estruturas do Estado, destruindo a pátria. As Forças Armadas pretendem reestruturar democracia."
Algumas horas depois, e após a desmobilização do militares na Plaza Murillo, Zúñiga foi preso — após acusar Arce, diante das câmeras, de ter realizado um "autogolpe" para aumentar sua popularidade.
Na terça-feira (25), o general Zúñiga foi destituído do cargo de chefe do Exército boliviano após algumas declarações na televisão, nas quais se opôs fortemente ao ex-presidente Evo Morales.
Zúñiga afirmou que estaria disposto a prender o ex-presidente e que o Exército defenderia “a todo custo a Constituição e os grandes interesses do país”.

O controverso 'general do povo'

Imagem BBC Brasil
O jornal boliviano El Deber definiu Zúñiga como 'o general do povo', devido à sua proximidade com os setores mineiro e sindical Crédito: REUTERS/Claudia Morales
Juan José Zúñiga Macías foi nomeado comandante-geral do exército boliviano em novembro de 2022 e confirmado em janeiro deste ano pelo presidente Luis Arce.
Antes disso, Zúñiga ocupou o cargo de chefe do Estado-Maior. Ele tem vasta experiência militar e é especialista em trabalho de inteligência.
O jornal boliviano El Deber o definiu como “o general do povo”, devido à sua proximidade com os setores mineiro e sindical.
No passado, porém, ele enfrentou acusações de ter desviado $ 2,7 milhões de bolivianos (cerca de R$ 2,2 milhões) de fundos públicos quando era chefe de um Regimento de Infantaria.
Um suboficial acusou-o em 2013 de lhe ter ordenado o desvio dos recursos, que se destinavam a financiar pensões, apoio escolar e despesas de viagem dos militares. Por esse motivo, foi punido com sete dias de prisão.
Em 2022, o general Zúñiga foi mencionado por Evo Morales como líder de um grupo dentro do exército que supostamente realizava “perseguição permanente” a líderes políticos como ele, os “Pachajchos”.
Segundo ex-militares e o próprio Zúñiga, os “Pachajchos” são um grupo criado durante o último governo de Evo Morales e que se dedica ao trabalho de inteligência militar.
Morales deixou o poder em 2019, após uma revolta militar que se seguiu ao primeiro turno das eleições presidenciais. Ele então deixou o país com o apoio do México, mas retornou quando Arce levou o partido Movimento ao Socialismo (MAS) de volta ao poder.
Entretanto, Arce e Morales, outrora aliados, têm tido uma disputa política nos últimos meses sobre o futuro do MAS e a tentativa do ex-presidente de concorrer a um novo mandato.
Em diversas declarações públicas, Arce já disse ser alvo de um “golpe suave” que visa “encurtar mandatos”, e por trás do qual estariam os seguidores de Morales.
Por sua vez, o ex-presidente denunciou que Arce, ao assumir a liderança do MAS, tentaria minar as suas aspirações a uma nova candidatura presidencial.
Paralelamente, a Bolívia enfrenta uma grave crise econômica devido à falta de combustível e à escassez de divisas. Isto gerou mobilizações sindicais pelas quais Arce culpa Morales.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A chocante imagem de 250 cães resgatados em sala de casa: 'Eles agora estão muito bem'
Imagem de destaque
Por que os EUA planejam registrar homens automaticamente para alistamento militar obrigatório
Imagem de destaque
Festival de hambúrgueres reúne 160 lanchonetes do ES; veja participantes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados