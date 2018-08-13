Queda de plataforma em festival espanhol deixa mais de 300 feridos

Mais de 300 pessoas ficaram feridas após uma plataforma desabar durante um festival na Espanha Crédito: Reprodução/Redes sociais

Mais de 300 pessoas ficaram feridas após a queda de uma plataforma de madeira durante um festival de música na cidade de Vigo, no Noroeste da Espanha, na noite deste domingo, informaram as autoridades locais.

Entre as vítimas, cinco estão em estado grave, sendo duas delas menores de idade, mas não correm risco de morte. Nove pessoas permanecem hospitalizadas.

Segundo o jornal "El País", logo após o desabamento, as primeiras vítimas que caíram na água não conseguiam nadar porque outras pessoas continuavam caindo sobre elas.

Não houve relatos de vítimas fatais do incidente no festival O Marisquiño na região autônoma da Galícia, de acordo com os bombeiros.

O prefeito de Vigo, Abel Caballero, disse que a plataforma desabou pouco antes da meia-noite (19h no horário de Brasília) e tinha 30 metros de comprimento e 10 metros de largura.

Os organizadores do evento emitiram um comunicado nas redes sociais pedindo que as pessoas afetadas pelo incidente procurem o posto de apoio montado em uma praça da cidade.

"Sobre o caso de um acidente na área do porto, informamos que existe um ponto de ajuda e informação na Plaza de la Estrella. Se alguém se perder de um parente ou amigo pode ir lá para obter informações", diz a mensagem do festival.

Circulam imagens nas redes sociais que mostram o momento do incidente a partir da perspectiva de uma pessoa que curtia um show de música. O início do vídeo mostra os artistas no palco. Poucos segundos depois, gritos ficam mais altos que a música e a tela fica preta, quando ocorre o desabamento.