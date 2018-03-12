Queda de helicóptero mata cinco pessoas em Nova York

Imagem fornecida pelo Departamento de Polícia da Cidade de Nova York mostra o local no East River, em New York, EUA, onde um helicóptero caiu na noite deste domingo Crédito: ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Cinco pessoas morreram após o helicóptero em que estavam cair no East River, em Nova York, na noite deste domingo. Três pessoas chegaram a ser resgatadas com vida, mas não resistiram aos graves ferimentos. Apenas o piloto da aeronave, que pertencia a uma empresa de turismo, sobreviveu.

O chefe do Corpo de Bombeiros de Nova York, Daniel Nigro, disse equipes de mergulhadores foram enviadas ao local para encontrar as vítimas e que apenas o piloto escapou do helicóptero.

 O piloto conseguiu se libertar, mas as outras pessoas não  informou Nigro, explicando que todos estavam com cintos de segurança afivelados que precisaram ser cortados.

De acordo com a mídia local, o piloto teria enviado um sinal de socorro pouco antes de bater e informou um problema com o motor. O helicóptero havia sido alugado por fotógrafos.