Queda de helicóptero mata cinco pessoas em Nova York

Cinco pessoas morreram após o helicóptero em que estavam cair no East River, em Nova York, na noite deste domingo. Três pessoas chegaram a ser resgatadas com vida, mas não resistiram aos graves ferimentos. Apenas o piloto da aeronave, que pertencia a uma empresa de turismo, sobreviveu.
O chefe do Corpo de Bombeiros de Nova York, Daniel Nigro, disse equipes de mergulhadores foram enviadas ao local para encontrar as vítimas e que apenas o piloto escapou do helicóptero.
O piloto conseguiu se libertar, mas as outras pessoas não informou Nigro, explicando que todos estavam com cintos de segurança afivelados que precisaram ser cortados.
De acordo com a mídia local, o piloto teria enviado um sinal de socorro pouco antes de bater e informou um problema com o motor. O helicóptero havia sido alugado por fotógrafos.
O East River é o rio que separa a ilha de Manhattan dos bairros Queens e Brooklyn. A Associação de Aviação Federal dos Estados Unidos está investigando o caso.