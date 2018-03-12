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1 sobrevivente

Queda de helicóptero mata cinco pessoas em Nova York

Aeronave afundou no East River, que separa Manhattan do Brooklyn
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 09:13

Publicado em 12 de Março de 2018 às 09:13

Imagem fornecida pelo Departamento de Polícia da Cidade de Nova York mostra o local no East River, em New York, EUA, onde um helicóptero caiu na noite deste domingo Crédito: ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Cinco pessoas morreram após o helicóptero em que estavam cair no East River, em Nova York, na noite deste domingo. Três pessoas chegaram a ser resgatadas com vida, mas não resistiram aos graves ferimentos. Apenas o piloto da aeronave, que pertencia a uma empresa de turismo, sobreviveu.
O chefe do Corpo de Bombeiros de Nova York, Daniel Nigro, disse equipes de mergulhadores foram enviadas ao local para encontrar as vítimas e que apenas o piloto escapou do helicóptero.
 O piloto conseguiu se libertar, mas as outras pessoas não  informou Nigro, explicando que todos estavam com cintos de segurança afivelados que precisaram ser cortados.
De acordo com a mídia local, o piloto teria enviado um sinal de socorro pouco antes de bater e informou um problema com o motor. O helicóptero havia sido alugado por fotógrafos.
O East River é o rio que separa a ilha de Manhattan dos bairros Queens e Brooklyn. A Associação de Aviação Federal dos Estados Unidos está investigando o caso.

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