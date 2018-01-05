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Acidente

Queda de balão no Egito deixa um morto e 12 feridos

Havia cerca de 20 pessoas a bordo, entre elas vários turistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 09:36

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 09:36

Um turista sul-africano morreu e 12 pessoas ficaram feridas após o balão em que estavam ter caído na cidade egípcia de Luxor, informou uma fonte do Ministério da Saúde, sob anonimato. Havia 20 pessoas a bordo. As nacionalidades das demais vítimas ainda não foram informadas.
O governador de Luxor, Mahmud Badr, confirmou o acidente à agência "AFP" e explicou que estava se dirigindo ao hospital para onde foram levados os passageiros do balão.
Autoridades disseram que o incidente desta sexta-feira foi causado por fortes ventos que forçaram uma mudança de direção do balão enquanto seguia para sobrevoar templos faraônicos e tumbas.
Outros acidentes envolvendo balões já foram reportados em Luxor. Em 2013, 19 turistas estrangeiros morreram quando o balão em que estavam pegou fogo. Três anos depois, 22 turistas chineses ficaram feridos numa colisão durante um pouso, o que fez com que voos de balão ficassem temporariamente parados. Desde então, tais viagens são monitoradas por câmeras e impedidas de ultrapassar dois mil metros de altitude.
 

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