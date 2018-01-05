Queda de balão no Egito deixa um morto e 12 feridos

Um turista sul-africano morreu e 12 pessoas ficaram feridas após o balão em que estavam ter caído na cidade egípcia de Luxor, informou uma fonte do Ministério da Saúde, sob anonimato. Havia 20 pessoas a bordo. As nacionalidades das demais vítimas ainda não foram informadas.

O governador de Luxor, Mahmud Badr, confirmou o acidente à agência "AFP" e explicou que estava se dirigindo ao hospital para onde foram levados os passageiros do balão.

Autoridades disseram que o incidente desta sexta-feira foi causado por fortes ventos que forçaram uma mudança de direção do balão enquanto seguia para sobrevoar templos faraônicos e tumbas.

Outros acidentes envolvendo balões já foram reportados em Luxor. Em 2013, 19 turistas estrangeiros morreram quando o balão em que estavam pegou fogo. Três anos depois, 22 turistas chineses ficaram feridos numa colisão durante um pouso, o que fez com que voos de balão ficassem temporariamente parados. Desde então, tais viagens são monitoradas por câmeras e impedidas de ultrapassar dois mil metros de altitude.

