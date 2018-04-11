Queda de avião militar na Argélia deixa pelo menos 100 mortos

Avião militar argelino cai com mais de 100 pessoas a bordo Crédito: Twitter/Reprodução

Um avião militar da Argélia caiu perto de Argel, capital do país, nesta quarta-feira. Pelo menos 100 pessoas morreram, de acordo com autoridades e testemunhas. No entanto, o número de vítimas fatais pode ser maior, conforme relata a imprensa local, podendo chegar a 200.

A causa da queda da aeronave ainda é desconhecida. Serviços de emergência foram enviados ao local do acidente. Pelo menos 14 ambulâncias foram avistadas. Os feridos estão sendo levados para hospitais da região.

A agência de notícias estatal diz que o avião caiu nos arredores do aeroporto militar de Boufarik, no Norte da Argélia, perto do mar Mediterrâneo, a cerca de 30 quilômetros da capital. O destino do Il-76 era Bechar, no Sudoeste do país.

Imagens de televisão mostram uma fumaça preta nos arredores de uma rodovia e uma multidão de funcionários de segurança e de emergência em um campo próximo ao local da queda do avião.