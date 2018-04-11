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Desastre aéreo

Queda de avião militar na Argélia deixa pelo menos 100 mortos

Número de vítimas pode ser maior, segundo a imprensa local

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 09:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 09:45
Avião militar argelino cai com mais de 100 pessoas a bordo Crédito: Twitter/Reprodução
Um avião militar da Argélia caiu perto de Argel, capital do país, nesta quarta-feira. Pelo menos 100 pessoas morreram, de acordo com autoridades e testemunhas. No entanto, o número de vítimas fatais pode ser maior, conforme relata a imprensa local, podendo chegar a 200.
A causa da queda da aeronave ainda é desconhecida. Serviços de emergência foram enviados ao local do acidente. Pelo menos 14 ambulâncias foram avistadas. Os feridos estão sendo levados para hospitais da região.
A agência de notícias estatal diz que o avião caiu nos arredores do aeroporto militar de Boufarik, no Norte da Argélia, perto do mar Mediterrâneo, a cerca de 30 quilômetros da capital. O destino do Il-76 era Bechar, no Sudoeste do país.
Imagens de televisão mostram uma fumaça preta nos arredores de uma rodovia e uma multidão de funcionários de segurança e de emergência em um campo próximo ao local da queda do avião.
 

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