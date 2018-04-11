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Militares e família

Queda de avião mata 257, no pior desastre aéreo da história da Argélia

O Ministério da Defesa afirmou que entre os mortos há militares e seus familiares, além de dez tripulantes

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 12:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 12:53
Pelo menos 257 pessoas morreram na queda de um avião militar da Argélia nas proximidades da capital, Argel, na manhã desta quarta-feira, informou o Ministério da Defesa do país. Trata-se do acidente aéreo mais mortífero da história desse país do norte da África.
O Ministério da Defesa afirmou que entre os mortos há militares e seus familiares, além de dez tripulantes.
Avião militar argelino cai com mais de 100 pessoas a bordo Crédito: Twitter/Reprodução
O avião caiu em um campo pouco após partir da base aérea militar Boufarik, a sudoeste da capital, segundo a informação oficial. A aeronave seguiria para Bechar, ainda na Argélia, mas perto da fronteira com o Marrocos, com uma parada prevista em Tindouf, informaram os militares argelinos.
Não estava ainda claro o que havia causado o acidente nem qual era o propósito do voo. A agência estatal argelina informou que o avião era um Ilyushin Il-76, fabricado na Rússia. O Ministério da Defesa informou que já foi apontada uma comissão para investigar as causas do acidente. Fonte: Dow Jones Newswires.

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