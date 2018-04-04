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Investigação

Quatro obras de arte desaparecem da Assembleia Nacional da França

A investigação realizada até agora, desde o final de 2017, não permitiu localizá-los

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 10:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 10:24
Quatro obras de arte desapareceram da sede da Assembleia Nacional francesa, segundo o mais recente inventário anual, informou nesta quarta-feira fontes oficiais à "AFP". Elas são uma obra do artista grego Takis, um retrato do francês de origem haitiana Hervé Télémaque, outro do francês Richard Texier e uma gravura de um autor desconhecido.
O primeiro permanece no Fundo Nacional de Arte Contemporânea e os outros três na Assembleia.
A informação publicada pelo "Le Canard Enchaîné" foi confirmada pela "cela de obras de arte do Departamento de Assuntos Imobiliários no final de 2017", disse à "AFP" a presidência da Assembleia.
As obras estavam "penduradas nas paredes dos escritórios e a investigação realizada até agora não permitiu localizá-los", explicou a Assembleia.
Segundo fontes policiais, foi apresentada uma queixa e a brigada de repressão da criminalidade (BRB, na sigla em francês) da polícia judiciária parisiense encarregou-se da investigação.

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