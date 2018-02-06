Quase metade dos iranianos é contra véu islâmico obrigatório

Apesar do apoio de Rouhani a reformas sociais, o fim do véu obrigatório é improvável Crédito: Reprodução | Twitter

Um dos símbolos mais importantes do regime teocrático estabelecido no Irã com a Revolução Islâmica em 1979, a imposição do uso do véu em público às mulheres tornou-se um instrumento do presidente Hassan Rouhani em sua luta por reformas.

Em confronto com a linha-dura que comanda setores-chave do país, o mandatário mandou divulgar uma pesquisa indicando que 49,8% dos iranianos - homens e mulheres - são contra a obrigatoriedade do hijab, considerando seu uso uma decisão de caráter privado.

Embora a pesquisa seja de 2014, a iniciativa de divulgá-la - pelo Centro para Estudos Estratégicos, ligado à Presidência - ganha importância por indicar de que lado Rouhani se posiciona num momento em que quase 30 mulheres foram detidas por tirarem o véu em público.

A campanha de desobediência à proibição foi iniciada em dezembro por uma jovem que subiu numa estrutura elevada em Teerã, tirou o véu e ficou agitando-o no ar amarrado a um bastão. Ela foi presa posteriormente - e já teria sido liberada - mas desde então seu desafio motivou outras mulheres a fazerem o mesmo. Somente na capital, 28 foram presas.

POSSÍVEL AGRADO AOS DOIS LADOS

O movimento ocorre após uma série de manifestações contra o regime no fim do ano passado, desencadeadas por descontentamento com a má situação econômica do Irã - afetado por uma inflação crescente e uma economia estagnada.

"Esta pode ser a tentativa de Rouhani de ser visto como alguém que consegue escutar o povo iraniano, em contraposição a outros políticos que talvez estejam impingindo sua vontade ideológica ao povo", disse à CNN Sanam Vakil, pesquisador de Irã do centro de estudos Chatham House, de Londres. "As pessoas podem apreciar que ele esteja divulgando essas informações, mas também perguntam se isso vai resultar realmente em alguma coisa".

Os atos mostram inspiração na campanha Quartas-feiras Brancas, iniciada pela jornalista e ativista Masih Alinejad, que vive nos EUA, pregando o uso de véus brancos ou a retirada dos tradicionais em protestos. O atual desafio feminino foi minimizado pelo procurador-geral, Mohammad Jafar Montazeri, que o descreveu como infantil e emocionalmente carregado, além de alegar que foi instigado do exterior. Montazeri é expoente da linha-dura do regime, numa aliança que inclui também o Judiciário, a Guarda Revolucionária e uma parcela do Parlamento.

Apesar do apoio de Rouhani a reformas sociais, o fim do véu obrigatório é improvável. Por sua vez, há quem acredite que o presidente esteja jogando para os dois lados, tentando agradar a progressistas e conservadores.