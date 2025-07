Qual o peso do reconhecimento do Estado palestino pela França?

Mundo

A França reconhecerá oficialmente o Estado palestino em setembro, anunciou o presidente Emmanuel Macron na quinta-feira (25/7).

Publicado em 25 de julho de 2025 às 18:25

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, realizou uma reunião em Paris com o presidente da França, Emanuel Macron, em julho de 2022. Crédito: Reuters

A França reconhecerá oficialmente o Estado palestino em setembro, anunciou o presidente Emmanuel Macron na quinta-feira (25/7).

Autoridades palestinas saudaram a decisão da França, mas o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirma que ela "recompensa o terror", e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, considera a medida "imprudente".

Macron afirma que ele e outros líderes mundiais têm a obrigação de mostrar que a paz é possível e que a "prioridade urgente hoje" é acabar com a guerra e levar alívio à população de Gaza.

Mas, também na quinta-feira, negociadores israelenses e americanos decidiram abandonar as negociações de cessar-fogo em Gaza, no Catar, com Washington acusando o Hamas de não "agir de boa-fé". O Hamas afirmou ter ficado surpreso com a afirmação.

>

Enquanto isso, as condições humanitárias em Gaza continuam a se deteriorar rapidamente.

A agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA, na sigla em inglês) alerta que uma em cada cinco crianças na Cidade de Gaza está desnutrida e que os casos estão aumentando a cada dia.

Israel e o Hamas culpam um ao outro pela situação, enquanto agências humanitárias pedem que Israel permita que mais ajuda chegue à população do território, alertando sobre a possibilidade de fome em massa.

Com o anúncio desta quinta-feira, a França se torna a primeira nação do G7 (grupo dos países mais industrializados do mundo) a reconhecer a Palestina como um Estado, o que deve ser oficializado quando Macron fizer uma declaração perante a ONU em setembro.>

Numa publicação nas redes sociais, Macron disse que a decisão é "consistente" com o "compromisso histórico" da França com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio.>

Após pedir um cessar-fogo e a "libertação de todos os reféns", Macron afirmou: "Devemos construir o Estado da Palestina, garantir sua viabilidade e garantir que, ao aceitar sua desmilitarização e reconhecer plenamente Israel, ele contribua para a segurança de todos na região."

Atualmente, o Estado da Palestina é reconhecido por mais de 140 dos 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) — incluindo o Brasil, desde 2010.>

O governo brasileiro saudou Macron pelo anúncio e afirmou, em nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores, que o reconhecimento do Estado da Palestina por um crescente número de países "contribui para responder aos anseios de paz na região".>

"Ao reiterar sua firme convicção de que se trata da melhor forma de se chegar a uma paz sustentável na região, o Brasil reafirma a defesa da solução de dois Estados, com um Estado da Palestina independente e viável, convivendo lado a lado com Israel, em paz e segurança, dentro das fronteiras de 1967, o que inclui a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital", escreveu o Itamaraty.>

Reino Unido e Alemanha sob pressão

Com o anúncio de Macron, os premiês do Reino Unido e Alemanha enfrentam crescente pressão dentro de seus países para também reconhecerem o Estado da Palestina.>

Mas Keir Starmer e Friedrich Merz descartaram essa opção por ora.>

Ao recusar seguir os passos da França, Starmer afirmou que o reconhecimento de um Estado palestino deve fazer parte de um plano mais amplo que resulte em uma solução de dois Estados.>

Keir Starmer (ao centro) afirmou que o reconhecimento de um Estado palestino deve fazer parte de um plano mais amplo que resulte em uma solução de dois Estados Crédito: Reuters

A posição do Reino Unido há muito tempo é de que um Estado palestino deve coexistir com Israel, mas sucessivos governos não chegaram a um reconhecimento formal.>

Uma carta conjunta solicitando ao governo do Reino Unido que reconheça formalmente um Estado Palestino foi assinada por 221 parlamentares de todo o espectro político britânico.>

"Embora reconheçamos que o Reino Unido não tem o poder de construir uma Palestina livre e independente, o reconhecimento britânico teria um impacto significativo... por isso, instamos vocês a tomarem essa medida", escrevem os signatários do documento.>

Nesta sexta-feira (25/7), um porta-voz do governo alemão também descartou o reconhecimento do Estado palestino pelo país.>

Mas os apelos para que Berlim mude de rumo estão aumentando dentro do próprio governo de Merz, e até mesmo dentro do serviço diplomático.>

Após os ataques do Hamas em 7 de outubro, cerca de 50% dos alemães acreditavam que as ações de Israel em Gaza eram justificadas. Hoje, apenas 12% acreditam nisso.>

Alemanha, França e Reino Unido emitiram nesta sexta-feira um comunicado conjunto pedindo a Israel que "suspenda imediatamente as restrições ao fluxo de ajuda" e afirmando que "é chegada a hora de pôr fim à guerra em Gaza".>

Os franceses estavam ansiosos para dar o passo anunciado nesta quinta-feira há algum tempo.>

Eles planejavam fazer um anúncio há algumas semanas, mas foram forçados a adiar depois que Israel e os EUA atacaram as instalações nucleares do Irã.>

O que os franceses esperam é que seu anúncio gere impulso diplomático e incentive outras nações a se juntarem a eles, avalia James Landale, repórter especializado em diplomacia da BBC News.>

"O presidente francês gosta de fazer jogadas ousadas e dramáticas no cenário internacional. Mas [o reconhecimento do Estado palestino] é uma aposta", afirma Landale.>

A decisão francesa sugere que a diplomacia do país agora acredita que o reconhecimento não deve ser uma etapa em uma sequência diplomática, mas um gatilho para dar início a tudo, um choque para o status quo, necessário pela contínua intransigência israelense e pela escala da crise humanitária em Gaza.>

"A decisão de Macron reflete o crescente horror global com a fome e o assassinato de civis em Gaza", avalia Roger Cohen, correspondente do jornal The New York Times em Paris.>

Para Cohen, Macron claramente sentiu que precisava agir e parece acreditar que não há outra maneira de interromper a matança e enfrentar a intensificação da tentativa israelense de expulsar palestinos desesperados dos escombros de Gaza.>

"Ao reconhecer o Estado palestino, ele [Macron] registrou seu protesto e espera criar um impulso diplomático em prol de um resultado de dois Estados, mas também se expôs a acusações de ter recompensado o devastador ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro, menos de dois anos após sua ocorrência.">

