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Rússia

Putin: 'Temos novas armas nucleares que não podem ser interceptadas'

Putin disse que o novo arsenal inclui um míssil de cruzeiro e um drone submarino, ambos nucleares e um míssil hipersônico

Publicado em 01 de Março de 2018 às 19:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 19:04
O presidente da Rússia, Vladimir Putin Crédito: Reprodução | Redes Sociais
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quinta-feira (01) que seu país testou uma série de armas nucleares estratégicas que não podem ser interceptadas, um avanço tecnológico que pode aumentar dramaticamente o poderio militar russo, turbinar a posição global do Kremlin e gerar preocupação no Ocidente sobre uma potencial corrida armamentista do século XXI.
Em um discurso sobre o estado da nação, Putin disse que o novo arsenal inclui um míssil de cruzeiro e um drone submarino, ambos nucleares e um míssil hipersônico. Segundo o presidente russo, o míssil nuclear foi testado no primeiro semestre do ano passado e tem um alcance "praticamente ilimitado", alta velocidade e é manobrável de forma a furar qualquer defesa antiaérea.
O anúncio vem pouco antes da eleição presidencial na Rússia em 18 de março, quando se projeta que Putin conquiste com facilidade um novo mandato de seis anos.

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