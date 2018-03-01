Putin: 'Temos novas armas nucleares que não podem ser interceptadas'

O presidente da Rússia, Vladimir Putin Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quinta-feira (01) que seu país testou uma série de armas nucleares estratégicas que não podem ser interceptadas, um avanço tecnológico que pode aumentar dramaticamente o poderio militar russo, turbinar a posição global do Kremlin e gerar preocupação no Ocidente sobre uma potencial corrida armamentista do século XXI.

Em um discurso sobre o estado da nação, Putin disse que o novo arsenal inclui um míssil de cruzeiro e um drone submarino, ambos nucleares e um míssil hipersônico. Segundo o presidente russo, o míssil nuclear foi testado no primeiro semestre do ano passado e tem um alcance "praticamente ilimitado", alta velocidade e é manobrável de forma a furar qualquer defesa antiaérea.