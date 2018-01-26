Promoção imperdível de Nutella leva franceses à loucura

Oferta em potes de Nutella gerou tumulto em supermercados na França Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma rede de supermercados na França decidiu fazer uma promoção imperdível em potes de Nutella. O desconto de 70% foi tão impressionante que a tentativa dos clientes de levar a maior quantidade possível do creme de avelã com cacau terminou em briga em diversos estabelecimentos.

Circulam nas redes sociais imagens de franceses avançando sobre pilhas de potes de Nutella. Internautas não perderam a oportunidade para fazer piadas com o furor provocado pela oferta. Um pote normalmente custa 4,50 euros, mas, com o desconto, o preço caiu para 1,41 euro.

"Sério!!?? Tudo isso por Nutella?!", escreveu um usuário do Twitter ao divulgar um vídeo de uma multidão correndo até uma prateleira. Sua publicação ultrapassou 570 mil visualizações. Na publicação, é possível escutá-lo dizer que "isso não é normal" repetidamente.

Outro vídeo que mostra um caos instaurado em unidade da rede de supermercados tem mais de 3 milhões de visualizações no Facebook. Na gravação, é possível ver pessoas aglomeradas em torno do local onde estão dispostos os frascos do creme. Boa parte delas pega tantos potes quanto pode carregar.

As vendas foram um sucesso em um supermercado da comuna de Saint-Chamond, disse um funcionário da rede ao jornal francês "Le Figaro".

"Num só dia, vendemos o que costumamos vender em três meses", contou, ressaltando que nunca passou por algo semelhante em seus 16 anos trabalhando na área.

Já quem quis se aventurar nas compras em uma loja na comuna Rive-de-Gier, no departamento de Loire, vivenciou cenas mais violentas.

"São como animais. Uma mulher arrancou o cabelo da outra, uma senhora idosa levou com um pote na cabeça, outra ficou sangrando na mão. Foi horrível", contou horrorizado um cliente.

A rede de supermercados Intermarché pediu desculpas aos clientes e se declarou surpresa com a "magnitude dos eventos excepcionais".

"As pessoas correram, empurraram, quebraram coisas. Era como uma orgia", afirmou o funcionário de um supermercado Intermarché em Formach, Nordeste da França. "Quase chamamos a polícia", completou.

A Ferrero, empresa italiana que produz a Nutella, se desvinculou da iniciativa do Intermarché e lamentou que a promoção possa gerar "confusão e decepção" entre os consumidores.