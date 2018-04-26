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Projeto de lei

Projeto reforça fundo para pagar dívidas da Venezuela e Moçambique

O tema foi tratado em reunião no início da manhã entre o presidente Michel Temer, líderes da base aliada e o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 16:50
Brasília - O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O governo enviará ao Congresso Nacional um projeto de lei para reforçar o orçamento em cerca de R$ 1,3 bilhão para o Fundo de Garantia à Exportação e assim pagar as dívidas da Venezuela e de Moçambique com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Credit Suisse.
O não pagamento das dívidas dos dois países de empréstimos que financiaram serviços e obras de empreiteiras brasileiras no exterior, quem arca com o pagamento é o Tesouro brasileiro. Isso porque, as operações têm seguro coberto pelo Fundo de Garantia à Exportação, vinculado ao Ministério da Fazenda. O pagamento deve ser feito até o dia 8 de maio.
O tema foi tratado em reunião no início da manhã entre o presidente Michel Temer, líderes da base aliada e o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun. O governo pediu aos parlamentares empenho na aprovação do projeto de lei que será posto em votação em sessão do Congresso Nacional, na próxima quarta-feira (2).
Segundo o ministro Carlos Marun, o não pagamento traria prejuízos à imagem do país e junto aos credores. De acordo com o ministro, há recursos para o pagamento, mas não há previsão orçamentária, por isso a necessidade do projeto de lei.
O não pagamento teria consequências totalmente indesejáveis. Precisamos fazer esses pagamentos para que continuemos gozando a real condição de bons pagadores, disse Marun. O valor da dívida dos dois países é de R$ 1,5 bilhão, segundo o ministro.

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