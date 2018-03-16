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Dedicação

Professor que desenhou interface para ensinar é notado pela Microsoft

Owura Kwadwo ainda recebeu cinco computadores para que seus alunos possam aprender melhor

Publicado em 16 de Março de 2018 às 20:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 20:45
Professor faz desenho na lousa para ensinar computação por falta de equipamentos Crédito: Facebook | hottish.owura
O professor ganês Owura Kwadwo, que ficou conhecido na internet após publicar uma foto em que aparece desenhando a interface do Microsoft Word na lousa para ensinar informática para crianças, agora está colhendo frutos de toda sua dedicação no ensino.
Há pouco mais de uma semana, ele recebeu uma doação da universidade Leeds, da Inglaterra. No dia seguinte, chegaram mais doações, dessa vez de uma escola de Accra, capital de Gana: foram cinco computadores desktop para a escola.
Agora, Owura foi convidado para participar do evento Global Education Exchange Summit. Looking, em Cingapura. O congresso conta com palestras de educadores de diversos países para discutir tecnologias para melhorar a educação no mundo.
Ele subiu ao palco em uma das palestras, que reunia mais de 400 educadores e líderes de escolas de 91 países, e foi muito aplaudido. Anthony Salcito, vice-presidente do setor de educação da Microsoft, disse que Owura é um grande exemplo. "Seu trabalho realmente inspirou o mundo. Realmente mostra a inovação, compromisso e paixão que professores têm por ajudarem seus alunos a se prepararem para o futuro", falou.

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