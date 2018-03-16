Professor que desenhou interface para ensinar é notado pela Microsoft

Professor faz desenho na lousa para ensinar computação por falta de equipamentos Crédito: Facebook | hottish.owura

O professor ganês Owura Kwadwo, que ficou conhecido na internet após publicar uma foto em que aparece desenhando a interface do Microsoft Word na lousa para ensinar informática para crianças, agora está colhendo frutos de toda sua dedicação no ensino.

Há pouco mais de uma semana, ele recebeu uma doação da universidade Leeds, da Inglaterra. No dia seguinte, chegaram mais doações, dessa vez de uma escola de Accra, capital de Gana: foram cinco computadores desktop para a escola.

Agora, Owura foi convidado para participar do evento Global Education Exchange Summit. Looking, em Cingapura. O congresso conta com palestras de educadores de diversos países para discutir tecnologias para melhorar a educação no mundo.