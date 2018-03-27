Professor é condenado por tentar recrutar crianças para terrorismo

Umar Haque, acusado de recrutar crianças para jihad Crédito: Divulgação/Polícia Metropolitana do Reino Unido

Um britânico que apoia o Estado Islâmico tentou recrutar mais de cem crianças para um "exército de jihadistas" com o intuito de realizar uma onda de ataques em Londres, mas acabou condenado a, no mínimo, 25 anos de prisão nesta terça-feira (27). Umar Haque, de 25 anos, exibiu vídeos de decapitações e outras formas violentas de propaganda extremista para crianças, forçando-as a encenar ataques mortais contra a capital britânica.

"As crianças ficaram paralisadas com medo dele, sabiam que ele tinha conexões com os terroristas. Haque lhes disse que algo horrível aconteceria com elas se contassem a qualquer pessoa o que faziam", contou Dean Haydon, chefe da divisão contraterrorista da Polícia Metropolitana, em um comunicado.

O texto ainda diz: "Confiscamos uma série de cadernos de exercícios na casa dele e ficou evidente nas anotações que seu plano era de longo prazo. Ele pretendia executá-lo anos depois, quando previu que teria treinado e adquirido um exército de soldados, incluindo crianças", afirmaram as autoridades britânicas em um comunicado.

Apesar de não ter qualificações e estar empregado como administrador, Haque usou o disfarce como professor de estudos islâmicos para preparar 110 crianças para se tornarem militantes na Lanterna do Conhecimento, uma pequena escola islâmica privada, e em uma madrassa ligada à Mesquita da Ripple Road, a leste Londres.

A intenção de Haque era usar os alunos para atacar alvos de Londres como o Big Ben, soldados da Guarda da Rainha, um grande shopping center, bancos e estações de mídia, disseram promotores em seu julgamento. Haque se inspirou em um ataque em março do ano passado quando Khalid Masood direcionou um carro alugado contra pedestres na ponte de Westminster, matando quatro pessoas, antes de esfaquear até a morte um policial em frente ao Parlmento. As autoridades acreditam que ele tenha se radicalizado on-line.