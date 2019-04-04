Produtor musical é preso acusado de tráfico humano e de animais

O produtor musical de hip-hop Mally Mall foi preso nesta quarta-feira (3), em sua casa em São Francisco, na Califórnia. De acordo com o TMZ, ele é acusado de tráfico humano e de animais exóticos.

Os policiais tinham um mandado de busca e encontraram dois animais no local: um serval (gato selvagem) e um sagui da espécie cabeça-de-algodão. A investigação começou há nove meses após o produtor publicar vídeos com o macaco em suas redes sociais. Em outra propriedade que supostamente pertence a Mall, dessa vez em Los Angeles, foi apreendido um macaco-aranha.

Em relação ao tráfico humano, Mally é acusado de envolvimento em serviços de acompanhantes de luxo em Nevada, nos Estados Unidos. Ele já havia sido investigado sob a mesma acusação pelo FBI em 2014.