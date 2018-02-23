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Batalha

Procurador dos EUA apresenta acusações contra ex-assessores de Trump

Paul Manafort e Rick Gates são acusados de fraude fiscal e bancária, ampliando a batalha legal que começou no ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 10:46

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 10:46

Robert Mueller Crédito: Reprodução/YouTube
O procurador especial Robert Mueller apresentou nesta quinta-feira um novo conjunto de acusações criminais contra Paul Manafort e Rick Gates, ex-assessores de campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que inclui fraude fiscal e bancária, aumentando uma batalha legal que começou no ano passado.
As acusações constam do indiciamento contra os dois homens que foi apresentado em Alexandria, no Estado americano da Virgínia.
Manafort e Gates já enfrentam acusações criminais do gabinete de Mueller no tribunal distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, que incluem conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para defraudar os EUA e falha em se registrarem como agentes estrangeiros para trabalhos políticos que fizeram para um partido político ucraniano pró-Rússia.
Eles estão entre os primeiros a serem acusados como parte de uma investigação de Mueller em andamento sobre se a campanha presidencial de Trump conspirou com a Rússia para influenciar a eleição de 2016. Trump tem negado qualquer conluio.
A última acusação inclui alegações de atos irregulares tão recentes quanto em janeiro de 2017 e diz que Manafort e Gates estavam desesperados por dinheiro quando seus negócios de lobby secaram.
O indiciamento diz que eles foram capazes de assegurar mais de 20 milhões de dólares em empréstimos ao inflar falsamente a renda de Manafort e de sua empresa de lobby e não divulgaram uma dívida existente.
Um porta-voz de Manafort não comentou imediatamente sobre as novas acusações e um advogado de Gates não pôde ser contatado imediatamente.
Tanto Manafort como Gates se declararam inocentes das acusações apresentadas no Distrito de Columbia.
A Casa Branca tem repetidamente se recusado a comentar sobre as questões contra Manafort e Gates, pois isso não tem nada a ver com a Casa Branca ou com a campanha, disse o advogado da Casa Branca, Ty Cobb, em resposta ao último indiciamento.

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