Prisões de militares agitam as Forças Armadas da Venezuela

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A sargento Yuleima Medina permanece isolada em uma cela. Faz parte dos cerca de 30 militares detidos este ano por supostamente conspirar contra o presidente , o que agita as águas na Forças Armadas venezuelanas.

Medina e outros oito membros do Exército  incluídos seis tenentes-coronéis  foram presos no dia 2 de março em distintas regiões acusados de traição à pátria. Ela estava depondo na inteligência militar no estado Táchira (oeste) quando foi notificada da prisão. Foi levada a Caracas e sua família, que garante que ela sofre de epilepsia, não pôde vê-la.

Segundo a Organização de Justiça Venezuelana, 92 militares foram presos desde 2003. Com 34 casos, "2018 é o ano com mais detenções", disse à AFP Lilia Camejo, diretora da ONG de direitos humanos.

A captura de maior repercussão aconteceu em 13 de março, quando agentes de inteligência prenderam o general reformado do Exército, Miguel Rodríguez Torres, ex-homem forte do ex-presidente Hugo Chávez (1999-2013) e do próprio Maduro. Segundo o governo, o ex-ministro do Interior e crítico de Maduro "participava em conjurações e complôs" para dividir a Força Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Analistas acham que Maduro  que enfrenta uma grave crise econômica  mantém o poder graças a um vasto controle institucional que prioriza os militares, que, ativos ou na reserva, ocupam 14 de 32 ministérios. Habitualmente a cúpula castrense lhe garante "lealdade incondicional".

TRÊS CORRENTES EM DISPUTA

No dia em que Medina foi detida, Maduro degradou e expulsou da FANB 24 oficiais, a maioria presos e exilados, acusando-os de planejar um golpe de Estado. Um deles foi o general reformado Raúl Baduel, ex-ministro da Defesa de Chávez.

Para o capitão da reserva e ex-senador Carlos Guyón, esta situação evidencia rachas entre generais e comandos médios e o "temor ao que pode acontecer nos quartéis" devido ao descontentamento gerado pela crise.

 Os generais descaradamente administram o dinheiro com opulência, enquanto estão passando fome nos quartéis  disse Guyón, amigo de Baduel e que acompanhou Chávez em uma tentativa de golpe em 1992.

Segundo ele, após as férias de dezembro, 78 oficiais e 400 sargentos desertaram, em um contexto em que poucos venezuelanos escapam da aguda escassez de alimentos e medicamentos e da hiperinflação.

O ministro da Defesa, general Vladimir Padrino, ativou na semana passada um programa de ajudas econômicas para os militares e negou que haja divisões na instituição. Ele denunciou tentativas de golpe de Estado  sem informar sua origem , e advertiu que elas manobras "não têm espaço neste século".

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicação e um dos homens mais próximos a Maduro, assegura que os presos planejavam um "golpe militar" com a oposição.

Para Michael Shifter, presidente do centro de análise Diálogo Interamericano, a FANB é uma "caixa preta", o que torna difícil saber o que acontece dentro. Shifter diz que por trás das prisões pode haver de "batalhas burocráticas" a "inimizades" e até mesmo a "paranoia" de Maduro.

 Não me surpreenderia se Maduro e outros na estrutura de poder buscassem eliminar rivais. Além de tudo, os regimes ditatoriais têm disputas, e a Venezuela se transformou nisso  acrescentou.