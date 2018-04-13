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Um menino?

Príncipe William pode ter revelado sem querer o sexo do terceiro filho

Após partida de futebol, ele disse a um torcedor que daria nome em homenagem a um jogador do Aston Villa

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 14:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 14:33
Kate Middleton e Príncipe William Crédito: Twitter | Reprodução
Com Kate Middleton prestes a dar à luz seu terceiro filho, o príncipe William assistiu ao vivo no Villa Park, em Birmingham, a partida entre Aston Villa e Cardiff City, pela 42ª rodada da segunda divisão do Campeonato Inglês, que aconteceu na terça-feira, 10, e pode ter deixado escapar que o bebê será um menino.
A vitória do Aston Villa, time do coração do herdeiro do trono britânico, por um a zero veio com um gol de Jack Grealish aos 40 minutos do segundo tempo. Segundo o jornal Daily Mirror, após o fim da partida, William brincou com um torcedor que estava no estádio dizendo que daria o nome do seu filho em homenagem ao jogador.
"Vou insistir que o bebê seja chamado Jack... ou Jackie", teria dito o príncipe, com uma suspeita pausa entre os nomes. Historicamente, a família real britânica só revela ao público o sexo dos bebês após o nascimento, mas essa declaração de William já foi suficiente para várias casas de apostas inglesas não aceitarem mais palpites nisso.
O terceiro filho de Kate Middleton e do príncipe William está com nascimento previsto para a segunda quinzena do mês de abril e o St. Mary's Hospital, em Londres, já estabeleceu um perímetro de segurança como preparação para o evento.

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