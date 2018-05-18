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Substituto

Príncipe Charles levará Meghan Markle até o altar em casamento real

Escolhido para a função, pai da noiva não irá à cerimônia por motivos de saúde

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 11:51
Príncipe Charles Crédito: Reprodução/Wikipedia
O Palácio de Kensington anunciou nesta sexta-feira que Meghan Markle pediu ao príncipe Charles que a leve até o altar no casamento com príncipe Harry, neste sábado. A americana precisou pensar em um substituto depois que o pai, Thomas Markle, eleito para a função, confirmou sua ausência por motivos de saúde.
Desde as primeiras especulações de que Thomas Markle não viajaria a Windsor para acompanhar a filha, o nome do príncipe Charles, pai do noivo, esteve entre os cotados para assumir a função. A mãe da noiva, Doria Ragland, e uma entrada sozinha pelos corredores da Capela de Saint George também eram aposta da mídia internacional.
"O príncipe de Gales está satisfeito em recebê-la na Família Real desta maneira", destaca a nota do palácio real.
Doria acompanhará a filha no carro até o Castelo de Windsor. Depois, Meghan se juntará ao príncipe Charles, primeiro na linha de sucessão do trono britânico, para entrar na capela. O príncipe George e a princesa Charlotte, sobrinhos de Harry, serão pajem e dama de honra ao lado de afilhados e filhos de amigos do casal.
O Palácio de Kensington tem divulgado imagens dos preparativos para a cerimônia. Mais de 250 membros das Forças Armadas britânicas apoiarão o cerco de segurança. Cerca de mil agentes estarão no megaesquema policial para o "sim" da realeza.
Dezenas de fãs da realeza britânica já acampanham perto do Castelo de Windsor, ansiosos por assistir à união do filho caçula da princesa Diana com a atriz americana.
O bolo do casamento precisará de 500 ovos orgânicos, 20 quilos de farinha, 20 quilos de manteiga, 2 quilos de açúcar e 200 limões sicilianos para ficar pronto.

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