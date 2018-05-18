Príncipe Charles levará Meghan Markle até o altar em casamento real

Príncipe Charles Crédito: Reprodução/Wikipedia

O Palácio de Kensington anunciou nesta sexta-feira que Meghan Markle pediu ao príncipe Charles que a leve até o altar no casamento com príncipe Harry, neste sábado. A americana precisou pensar em um substituto depois que o pai, Thomas Markle, eleito para a função, confirmou sua ausência por motivos de saúde.

Desde as primeiras especulações de que Thomas Markle não viajaria a Windsor para acompanhar a filha, o nome do príncipe Charles, pai do noivo, esteve entre os cotados para assumir a função. A mãe da noiva, Doria Ragland, e uma entrada sozinha pelos corredores da Capela de Saint George também eram aposta da mídia internacional.

"O príncipe de Gales está satisfeito em recebê-la na Família Real desta maneira", destaca a nota do palácio real.

Doria acompanhará a filha no carro até o Castelo de Windsor. Depois, Meghan se juntará ao príncipe Charles, primeiro na linha de sucessão do trono britânico, para entrar na capela. O príncipe George e a princesa Charlotte, sobrinhos de Harry, serão pajem e dama de honra ao lado de afilhados e filhos de amigos do casal.

O Palácio de Kensington tem divulgado imagens dos preparativos para a cerimônia. Mais de 250 membros das Forças Armadas britânicas apoiarão o cerco de segurança. Cerca de mil agentes estarão no megaesquema policial para o "sim" da realeza.

Dezenas de fãs da realeza britânica já acampanham perto do Castelo de Windsor, ansiosos por assistir à união do filho caçula da princesa Diana com a atriz americana.