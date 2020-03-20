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  • Príncipe Albert de Mônaco está com coronavírus
62 anos

Príncipe Albert de Mônaco está com coronavírus

Até o momento, Mônaco tem oito casos confirmados da doença, incluindo o de Albert II

Publicado em 19 de Março de 2020 às 21:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 21:58
O príncipe Albert II, de Mônaco, está com coronavírus, mas sua saúde não é motivo de preocupação, informaram autoridades nesta quinta-feira (19).
"O príncipe Albert continua trabalhando no escritório em seu apartamento privado", afirmou um comunicado. O escritório também acrescentou que o príncipe de 62 anos está em contato com membros de seu gabinete e do governo.

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O principado diz ainda que manterá a população informada sobre a questão. Até o momento, Mônaco tem oito casos confirmados da doença, incluindo o de Albert II.
A principal negociadora da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, também disse na quinta-feira que havia testado positivo para coronavírus. O coronavírus já infectou mais de 200 mil pessoas e o número de mortos ultrapassou 8 mil. (Com agências internacionais)

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