Príncipe Albert de Mônaco está com coronavírus

O príncipe Albert II, de Mônaco, está com coronavírus , mas sua saúde não é motivo de preocupação, informaram autoridades nesta quinta-feira (19).

"O príncipe Albert continua trabalhando no escritório em seu apartamento privado", afirmou um comunicado. O escritório também acrescentou que o príncipe de 62 anos está em contato com membros de seu gabinete e do governo.

O principado diz ainda que manterá a população informada sobre a questão. Até o momento, Mônaco tem oito casos confirmados da doença, incluindo o de Albert II.