Primeiro governo populista joga Itália em campo de incertezas

Foi após um longo caminho de reviravoltas, rejeições, desistências e artimanhas de negociação que, ontem, o presidente Sergio Mattarella deu seu aval para o primeiro governo populista da Itália, colocando fim aos três meses de impasse político desde as eleições legislativas. Dando fôlego a discursos eurocéticos e de repressão à imigração ilegal, o próximo Gabinete será composto pela aliança do Movimento Cinco Estrelas (M5S) e da Liga, os dois partidos mais votados. Ao fim de uma semana de agitação para os mercados financeiros e a diplomacia da União Europeia (UE), deverão ser juramentados hoje o premier Giuseppe Conte e os seus ministros cuja maioria não tem grande experiência política, lançando a Itália a territórios desconhecidos.
Após a cerimônia, o governo passará por votos de confiança nas duas casas do Parlamento. O antissistema M5S e a ultranacionalista xenófoba Liga têm a ampla maioria dos assentos e, por isso, deverão conseguir a aprovação necessária sem dificuldades. Os seus líderes, respectivamente Luigi Di Maio e Matteo Salvini, acumularão cargos de vice-premiers e ministros Di Maio na pasta do Trabalho, e Salvini no Ministério do Interior.
As legendas eram rivais nas eleições e se juntaram posteriormente, apesar das suas divergências, para garantir uma maioria parlamentar. Em comum, têm o discurso agressivo contra o establishment; a promessa de restringir a imigração; e, o mais alarmante para a Europa, uma plataforma nacionalista em defesa dos interesses dos italianos em primeiro lugar. Na economia, o seu plano de governo inclui cortes de bilhões de euros em impostos, maiores gastos em assistência social para os pobres e um recuo na reforma previdenciária.
COALIZÃO TEM AMPLA MAIORIA
O Gabinete de 19 membros terá sete membros do M5S, seis da Liga e outros seis tecnocratas. No total, cinco são mulheres. Ao GLOBO, o cientista político Piero Ignazi, da Universidade de Bolonha, explicou que o futuro governo dispõe, a princípio, das condições para desviar da instabilidade típica de um país de crônico caos parlamentar. Mas a execução de tarefas por uma equipe desconhecida do público com exceções, tal como o futuro chanceler, Enzo Moavero Milanesi, que entrará em sua terceira experiência de governo alarma:
A Liga já esteve no governo muitas vezes com outros partidos de direita, como o de Berlusconi, mas o M5S, que é a maior legenda, tem pouquíssima experiência de governo, e apenas a nível local. Mais do que as propostas, preocupa a possível falta de capacidade dos ministros para cumpri-las, embora tenham muita força no Parlamento explica Ignazi. Em princípio, há uma maioria confortável para um governo estável. Mas tudo dependerá de como serão as relações entre os partidos, que nunca colaboraram entre si.
Após o seu primeiro plano de governo ter sido rejeitado pelo presidente, a nova proposta da coalizão pentaliguista, como é chamada pelos italianos, veio com uma concessão-chave: Paolo Savona, indicado anteriormente a ministro da Economia, mas recusado por Mattarella, agora chefiará a pasta de Relações Europeias. Ex-ministro e renomado economista, ele fora recusado pelas suas posições explicitamente eurocéticas defendendo a revisão de tratados da UE e uma possível saída italiana da zona do euro. Acabou substituído por Giovanni Tria, um economista de opiniões mais moderadas, embora também crítico às regras da UE.
Savona estará em um cargo secundário. Poderá reforçar todas as suas posições, até mesmo em confrontos diplomáticos, mas não terá muito poder para implementá-las diz Ignazi.
Professor da Economia na universidade Tor Vergata, em Roma, Tria é formado em Direito e já atuou como economista consultor de Renato Brunetta, enquanto este era ministro de Administração Pública no último governo de Silvio Berlusconi, entre 2008 e 2011. Por um lado, acredita que uma eventual saída italiana da zona do euro traria mais custos do que benefícios para a Itália. Por outro, argumenta que é necessário rever tratados em cooperação com os países-membros da UE, para evitar o colapso do seu sistema econômico, com crítica particular ao caso alemão:
O crescente superávit da economia alemã mostra que a expansão monetária, sem uma política que ajude a convergência econômica entre os vários países, apenas alimenta um desequilíbrio que também nos coloca em conflito com o resto do mundo. A Europa dirigida pela Alemanha não entendeu, erroneamente, que o excesso de virtude (excedente de formigas) produz mais danos do que o excesso de déficit (dos países cigarra), escreveu em artigo conjunto com Brunetta em março de 2017.
PROTESTO VIRA CHAMADO A FESTA
As previsões para a Itália mudaram diariamente durante a semana, numa sequência de enfrentamentos e concessões entre os partidos, Mattarella e UE. O momento crítico foi a declaração do comissário europeu do Orçamento, o alemão Guenther Oettinger, que disse esperar que o efeito negativo sobre os mercados pudesse enviar um sinal aos eleitores para que não elejam populistas. Rapidamente, líderes do bloco mediaram o mal-estar diplomático, pedindo respeito aos eleitores italianos, muitos já furiosos com a rejeição do presidente ao Gabinete populista. Com a vitória pentaliguista, o protesto convocado pelo M5S para sábado virou o chamado à grande festa da chegada do governo da mudança em Roma.