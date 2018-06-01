Primeiro governo populista joga Itália em campo de incertezas

Giovanni Tria, candidato a Ministro da Economia da Itália Crédito: Reprodução

Foi após um longo caminho de reviravoltas, rejeições, desistências e artimanhas de negociação que, ontem, o presidente Sergio Mattarella deu seu aval para o primeiro governo populista da Itália, colocando fim aos três meses de impasse político desde as eleições legislativas. Dando fôlego a discursos eurocéticos e de repressão à imigração ilegal, o próximo Gabinete será composto pela aliança do Movimento Cinco Estrelas (M5S) e da Liga, os dois partidos mais votados. Ao fim de uma semana de agitação para os mercados financeiros e a diplomacia da União Europeia (UE), deverão ser juramentados hoje o premier Giuseppe Conte e os seus ministros  cuja maioria não tem grande experiência política, lançando a Itália a territórios desconhecidos.

Após a cerimônia, o governo passará por votos de confiança nas duas casas do Parlamento. O antissistema M5S e a ultranacionalista xenófoba Liga têm a ampla maioria dos assentos e, por isso, deverão conseguir a aprovação necessária sem dificuldades. Os seus líderes, respectivamente Luigi Di Maio e Matteo Salvini, acumularão cargos de vice-premiers e ministros  Di Maio na pasta do Trabalho, e Salvini no Ministério do Interior.

As legendas eram rivais nas eleições e se juntaram posteriormente, apesar das suas divergências, para garantir uma maioria parlamentar. Em comum, têm o discurso agressivo contra o establishment; a promessa de restringir a imigração; e, o mais alarmante para a Europa, uma plataforma nacionalista em defesa dos interesses dos italianos em primeiro lugar. Na economia, o seu plano de governo inclui cortes de bilhões de euros em impostos, maiores gastos em assistência social para os pobres e um recuo na reforma previdenciária.

COALIZÃO TEM AMPLA MAIORIA

O Gabinete de 19 membros terá sete membros do M5S, seis da Liga e outros seis tecnocratas. No total, cinco são mulheres. Ao GLOBO, o cientista político Piero Ignazi, da Universidade de Bolonha, explicou que o futuro governo dispõe, a princípio, das condições para desviar da instabilidade típica de um país de crônico caos parlamentar. Mas a execução de tarefas por uma equipe desconhecida do público  com exceções, tal como o futuro chanceler, Enzo Moavero Milanesi, que entrará em sua terceira experiência de governo  alarma:

 A Liga já esteve no governo muitas vezes com outros partidos de direita, como o de Berlusconi, mas o M5S, que é a maior legenda, tem pouquíssima experiência de governo, e apenas a nível local. Mais do que as propostas, preocupa a possível falta de capacidade dos ministros para cumpri-las, embora tenham muita força no Parlamento  explica Ignazi.  Em princípio, há uma maioria confortável para um governo estável. Mas tudo dependerá de como serão as relações entre os partidos, que nunca colaboraram entre si.

Após o seu primeiro plano de governo ter sido rejeitado pelo presidente, a nova proposta da coalizão pentaliguista, como é chamada pelos italianos, veio com uma concessão-chave: Paolo Savona, indicado anteriormente a ministro da Economia, mas recusado por Mattarella, agora chefiará a pasta de Relações Europeias. Ex-ministro e renomado economista, ele fora recusado pelas suas posições explicitamente eurocéticas  defendendo a revisão de tratados da UE e uma possível saída italiana da zona do euro. Acabou substituído por Giovanni Tria, um economista de opiniões mais moderadas, embora também crítico às regras da UE.

 Savona estará em um cargo secundário. Poderá reforçar todas as suas posições, até mesmo em confrontos diplomáticos, mas não terá muito poder para implementá-las  diz Ignazi.

Professor da Economia na universidade Tor Vergata, em Roma, Tria é formado em Direito e já atuou como economista consultor de Renato Brunetta, enquanto este era ministro de Administração Pública no último governo de Silvio Berlusconi, entre 2008 e 2011. Por um lado, acredita que uma eventual saída italiana da zona do euro traria mais custos do que benefícios para a Itália. Por outro, argumenta que é necessário rever tratados em cooperação com os países-membros da UE, para evitar o colapso do seu sistema econômico, com crítica particular ao caso alemão:

O crescente superávit da economia alemã mostra que a expansão monetária, sem uma política que ajude a convergência econômica entre os vários países, apenas alimenta um desequilíbrio que também nos coloca em conflito com o resto do mundo. A Europa dirigida pela Alemanha não entendeu, erroneamente, que o excesso de virtude (excedente de formigas) produz mais danos do que o excesso de déficit (dos países cigarra), escreveu em artigo conjunto com Brunetta em março de 2017.

PROTESTO VIRA CHAMADO A FESTA