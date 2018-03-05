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Síria

Primeiro comboio de ajuda humanitária chega a Ghouta Oriental

ONU enviou 46 caminhões com assistência médica e alimentos para atender cerca de 27 mil pessoas na região que está sob ataque desde fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 12:01

Publicado em 05 de Março de 2018 às 12:01

Organização das Nações Unidas Crédito: Divulgação
Um comboio com ajuda humanitária entrou em Ghouta Oriental, na Síria, nesta segunda-feira, 5, o primeiro desde o aumento dos ataques por parte das autoridades sírias e forças aliadas.
O Escritório de Coordenação Humanitária da ONU (OCHA, na sigla em inglês) na Síria informou que o grupo estava entrando em Duma, maior cidade de Ghouta, com assistência médica e alimentos para 27.500 pessoas. O comboio é organizado pela ONU, pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR) e do Crescente Vermelho sírio.
O OCHA denunciou que "não foi permitido o carregamento de muitos suprimentos de saúde para salvar vidas", mas não informou mais detalhes.
Anteriormente, o CICR havia anunciado que o comboio, composto por 46 caminhões, dirigia-se para Ghouta e havia chegado à zona de Al Wafidín. Essa área separa Ghouta, sob domínio de facções islamitas e rebeldes, das áreas sob o controle das forças governamentais próximo de Damasco.
O comboio é liderado pelo coordenador humanitário do OCHA na Síria, Ali al Zaatari. O escritório disse que recebeu autorização para dividir a assistência para um total de 70 mil pessoas em Ghouta e que recebeu garantias de que, depois de hoje, poderá voltar à região no próximo dia 8 de março.
Há quase um mês, Ghouta Oriental tem sido alvo de bombardeios das aviações síria e russa, assim como da artilharia governamental. Pelo menos 695 pessoas morreram devido aos ataques, de acordo com o último balanço do Observatório Sírio de Direitos Humanos.

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