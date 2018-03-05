Primeiro comboio de ajuda humanitária chega a Ghouta Oriental

Organização das Nações Unidas Crédito: Divulgação

Um comboio com ajuda humanitária entrou em Ghouta Oriental, na Síria, nesta segunda-feira, 5, o primeiro desde o aumento dos ataques por parte das autoridades sírias e forças aliadas.

O Escritório de Coordenação Humanitária da ONU (OCHA, na sigla em inglês) na Síria informou que o grupo estava entrando em Duma, maior cidade de Ghouta, com assistência médica e alimentos para 27.500 pessoas. O comboio é organizado pela ONU, pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR) e do Crescente Vermelho sírio.

O OCHA denunciou que "não foi permitido o carregamento de muitos suprimentos de saúde para salvar vidas", mas não informou mais detalhes.

Anteriormente, o CICR havia anunciado que o comboio, composto por 46 caminhões, dirigia-se para Ghouta e havia chegado à zona de Al Wafidín. Essa área separa Ghouta, sob domínio de facções islamitas e rebeldes, das áreas sob o controle das forças governamentais próximo de Damasco.

O comboio é liderado pelo coordenador humanitário do OCHA na Síria, Ali al Zaatari. O escritório disse que recebeu autorização para dividir a assistência para um total de 70 mil pessoas em Ghouta e que recebeu garantias de que, depois de hoje, poderá voltar à região no próximo dia 8 de março.