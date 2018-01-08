Preso é declarado morto por três médicos, mas 'revive' em necrotério

Preso foi encaminhado para hospital universitário local após acordar Crédito: Reprodução

Um preso do Centro Penitenciário de Villabona, nas Astúrias, a cerca de 446 quilômetros de Madri, foi declarado morto, neste domingo (7), após três médicos confirmarem o óbito. Porém, Gabriel Montoya Jiménez, de 29 anos, "reviveu" horas mais tarde, quando já estava no necrotério do Instituto Forense Anatômico de Oviedo. Segundo a imprensa local, ele começou a roncar a se mexer pouco antes da necrópsia ser iniciada e foi encaminhado para o Hospital Universitário de Asturias e tem estado de saúde estável.

Ainda de acordo com a imprensa local, por volta das 8h da manhã de domingo, os guardas que faziam uma ronda de rotina encontraram o preso inconsciente, sentado numa cadeira, metade do corpo caído em cima da cama. Dois médicos de plantão do presídio examinaram o detento e determinaram que ele não apresentava sinais vitais. Segundo detalhes repassados por uma fonte à imprensa local, os médicos tinham 30 anos de carreira.