Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Preso é declarado morto por três médicos, mas 'revive' em necrotério
Espanha

Preso é declarado morto por três médicos, mas 'revive' em necrotério

Segundo a imprensa local, ele começou a roncar a se mexer pouco antes da necrópsia ser iniciada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 19:48

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 19:48

Preso foi encaminhado para hospital universitário local após acordar Crédito: Reprodução
Um preso do Centro Penitenciário de Villabona, nas Astúrias, a cerca de 446 quilômetros de Madri, foi declarado morto, neste domingo (7), após três médicos confirmarem o óbito. Porém, Gabriel Montoya Jiménez, de 29 anos, "reviveu" horas mais tarde, quando já estava no necrotério do Instituto Forense Anatômico de Oviedo. Segundo a imprensa local, ele começou a roncar a se mexer pouco antes da necrópsia ser iniciada e foi encaminhado para o Hospital Universitário de Asturias e tem estado de saúde estável.
Ainda de acordo com a imprensa local, por volta das 8h da manhã de domingo, os guardas que faziam uma ronda de rotina encontraram o preso inconsciente, sentado numa cadeira, metade do corpo caído em cima da cama. Dois médicos de plantão do presídio examinaram o detento e determinaram que ele não apresentava sinais vitais. Segundo detalhes repassados por uma fonte à imprensa local, os médicos tinham 30 anos de carreira.
Uma hora depois de Jiménez ter sido encontrado, uma médica forense e a polícia chegaram ao presídio para apurar a ocorrência. A médica confirmou as primeiras duas avaliações e emitiu um terceiro boletim e determinou o transporte do corpo até o Necrotério de Oviedo, onde o preso acordou. Segundo o jornal "El País", o hospital não informou as causas do "desmaio" e um juiz está investigando o caso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados