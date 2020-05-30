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Coronavírus

Presidente uruguaio entra em quarentena após contato com diretora infectada

O líder uruguaio teve contato com Natalia López, uma das diretoras do Ministério do Desenvolvimento Social do país, que recebeu diagnóstico de Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 11:55

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 11:55

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou
O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou Crédito: Reprodução Twitter
O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, passará por teste para detectar se foi infectado pelo novo coronavírus neste sábado (30) e ficará em quarentena até que se saiba o resultado do exame, de acordo com comunicado divulgado pelo governo na sexta-feira (29).
O líder uruguaio teve contato com Natalia López, uma das diretoras do Ministério do Desenvolvimento Social do país, que recebeu diagnóstico de Covid-19. Segundo o jornal local El Observador, a diretora e o presidente se encontraram na última segunda (25), em uma reunião em Riviera, que faz fronteira com o Brasil.
O objetivo do encontro era discutir o crescente número de casos de Covid-19 na cidade nos últimos dias. Além do presidente uruguaio, o secretário da Presidência, o ministro da Defesa e o secretário privado de Lacalle Pou também participaram da reunião e ficarão em isolamento.

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