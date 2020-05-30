Presidente uruguaio entra em quarentena após contato com diretora infectada

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, passará por teste para detectar se foi infectado pelo novo coronavírus neste sábado (30) e ficará em quarentena até que se saiba o resultado do exame, de acordo com comunicado divulgado pelo governo na sexta-feira (29).
O líder uruguaio teve contato com Natalia López, uma das diretoras do Ministério do Desenvolvimento Social do país, que recebeu diagnóstico de Covid-19. Segundo o jornal local El Observador, a diretora e o presidente se encontraram na última segunda (25), em uma reunião em Riviera, que faz fronteira com o Brasil.
O objetivo do encontro era discutir o crescente número de casos de Covid-19 na cidade nos últimos dias. Além do presidente uruguaio, o secretário da Presidência, o ministro da Defesa e o secretário privado de Lacalle Pou também participaram da reunião e ficarão em isolamento.