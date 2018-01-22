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Relações

Presidente sul-coreano espera que aproximação das Coreias inclua os EUA

Moon Jae-in disse que momento é uma chance preciosa de abrir portas para os americanos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 12:02

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 12:02

Chefe de Estado sul-coreano Moon Jae-in Crédito: Reprodução/Instagram
O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse nesta segunda-feira que uma reaproximação nas relações entre as duas Coreias antes da Olimpíada de Inverno do mês que vem representa uma "chance preciosa" de conversas entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte sobre os programas nuclear e de mísseis de Pyongyang. Após um ano de crescente tensão na península coreana, a diplomacia voltada para o esporte permitiu que o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciasse no sábado que a Coreia do Norte irá enviar 22 atletas aos Jogos de Inverno da Coreia do Sul, que serão realizados de 9 a 25 de fevereiro.
A Olimpíada possibilita uma "chance preciosa de abrir a porta" para conversas para resolver a questão nuclear e estabelecer paz na península, disse Moon em encontro com autoridades na Casa Azul, sede da Presidência sul-coreana.
 Mas ninguém pode ser otimista sobre quanto tempo o humor atual para diálogo irá durar  disse Moon.  Nós precisamos de sabedoria e esforços para fortalecer as oportunidades de diálogo além da Olimpíada, para que conversas intercoreanas levem a conversas entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte e outras formas de diálogo.
Embora pesquisas de opinião recentes indiquem que a maior parte dos sul-coreanos aprovam a participação da Coreia do Norte nos Jogos, adversários conservadores protagonizaram uma pequena, porém chamativa, manifestação conforme uma delegação norte-coreana inspecionava locais em Seul para eventos culturais que serão realizados às margens da Olimpíada.
PROTESTO DE SUL-COREANOS
A polícia sul-coreana interveio quando um grupo de manifestantes queimou uma fotografia do líder norte-coreano, Kim Jong Un, na escada da estação ferroviária central de Seul, onde uma delegação da Coreia do Norte havia desembarcado mais cedo.
Segurando um cartaz dizendo "Nós somos opostos à Olimpíada de Pyongyang de Kim Jong Un", os manifestantes gritaram que a Coreia do Norte "roubou" atenção do evento da Coreia do Sul.
Uma série de eventos, incluindo concertos, exercícios conjuntos de treinos e demonstrações esportivas são planejadas para durante a Olimpíada.

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