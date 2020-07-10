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Diagnóstico

Presidente interina da Bolívia tem Covid-19 e se isola por 14 dias

Jeanine Áñez afirmou estar se sentindo bem e que vai seguir trabalhando de maneira virtual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 11:31

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 11:31

Profissionais de saúde realizam exame de sangue na presidente interina da Bolívia Jeanine Anez durante a campanha do Dia Mundial do Doador de Sangue em La Paz, Bolívia
Profissionais de saúde realizam exame de sangue na presidente interina da Bolívia, Jeanine Anez, durante a campanha do Dia Mundial do Doador de Sangue em La Paz, Bolívia Crédito: Reuters/Folhapress
Jeanine Áñez, a presidente interina da Bolívia, afirmou nesta sexta (9), que está infectada com o novo coronavírus. Ela disse que permanecerá isolada durante duas semanas, até fazer um novo exame para saber se permanece com o vírus. Ela não disse se apresenta sintomas, mas afirmou estar bem. "Sinto-me bem, sinto-me forte. E vou seguir trabalhando de maneira virtual", afirmou Jeanine, de 53 anos. "Quero agradecer a todos os bolivianos que trabalham para sairmos desta crise sanitária que enfrentamos. Juntos, sairemos dela."

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