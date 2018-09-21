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Doença grave

Presidente do Vietnã morre aos 61 anos, deixando vácuo no poder

Líder estava doente desde julho do ano passado e havia sido internado na quinta-feira (20) em coma profundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 14:38

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 14:38

O presidente morreu no Hospital Militar Nacional 108, em Hanói, onde foi internado na tarde de quinta-feira (20), em coma profundo Crédito: Getty Images
O presidente do Vietnã, Tran Dai Quang, morreu aos 61 anos nesta sexta-feira (21), depois de uma doença grave, disse o governo em comunicado. Ele ocupava o 2º maior cargo no país, atrás do líder do Partido Comunista.
Segundo o comunicado, os esforços no tratamento de Quang envolveram médicos e especialistas vietnamitas e estrangeiros, além dos cuidados providos pelos líderes do partido e do Estado, mas ele não resistiu. O presidente morreu no Hospital Militar Nacional 108, em Hanói, onde foi internado na tarde de quinta-feira (20), em coma profundo.
Os detalhes sobre sua doença não foram divulgados no comunicado, mas segundo o jornal estatal VnExpress, que citou o ex-ministro da Saúde Nguyen Quoc Trieu, Quang havia adquirido um vírus raro e tóxico em julho do ano passado. Desde então, o presidente havia viajado seis vezes ao Japão para receber tratamento. O nome do vírus não foi especificado.
"Professores e médicos japoneses o trataram e ajudaram a consolidar a saúde do presidente por cerca de um ano", disse Trieu. "No entanto, não há medicamentos no mundo que possam curar a doença completamente, apenas preveni-la e afastá-lo por algum tempo".
A última aparição pública de Quang foi em uma reunião do Partido Comunista e em uma recepção a uma delegação chinesa na quarta-feira 19. Ele parecia frágil nas imagens transmitidas pela TV estatal vietnamita. No ano passado, Quang ficou mais de um mês sem aparecer publicamente, o que levantou especulações sobre sua saúde.
Nascido na província do norte de Ninh Binh, Quang se formou policial e subiu na hierarquia do Ministério da Segurança Pública, antes de ser apontado como ministro, em 2011. Funcionário de carreira na área da segurança e general de quatro estrelas, ele foi eleito presidente em abril de 2016 pela Assembleia Nacional, dominada pelo Partido Comunista, efetivamente se tornando o segundo homem mais poderoso no país, depois do secretário-geral Nguyen Phu Trong.
A Assembleia Nacional está planeja convocar uma sessão no próximo mês, quando espera eleger um novo presidente.

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